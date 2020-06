Partidos reestructuran su estrategia y prevén iniciar campaña en julio

Las organizaciones políticas habilitadas para los comicios generales 2020 ajustan sus estrategias electorales y prevén retomar las campañas desde el mes de julio, luego de que se logró el acuerdo que estableció que los comicios se realicen el 6 de septiembre.

El pasado martes, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que un acuerdo entre las principales fuerzas políticas y el Órgano Electoral permitió ampliar el plazo para los comicios hasta el 6 de septiembre, periodo un mes mayor al aprobado por la mayoría del MAS en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Esta instancia refrendará el acuerdo de que las elecciones sean en septiembre a través de una ley, que será enviada por el TSE y tratada por el congreso lo más pronto posible, como parte del acuerdo político, que busca dar tiempo al Órgano Electoral y evitar mayor impacto en la salud de los bolivianos por la pandemia de coronavirus.

Con la certidumbre de la fecha, los partidos ya se ponen el overol de campaña. La primera organización política en anunciar que el proselitismo se reiniciará fue la alianza Juntos, que postula a la presidenta Jeanine Áñez.

El candidato a la vicepresidencia por esa alianza, Samuel Doria Medina, publicó en su cuenta de Twitter: “Tenemos nueva fecha de elecciones. Recomenzaremos en julio nuestro trabajo electoral con fuerza y esperanza. (Jeanine) Áñez es la mejor alternativa para superar el pasado y cambiar el futuro”.

Al respecto, la diputada Shirley Franco, parte de la alianza Juntos, indicó que “será el TSE el que determinará si se reúnen las condiciones sanitarias y de bioseguridad para celebrar la fecha de votación y que ello no implique un riesgo para la salud de los bolivianos”.

El vicepresidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Gerardo García, por su parte, dijo que esta organización política priorizará la salud de los bolivianos y que la campaña se realizará en el marco del respeto a las medidas de bioseguridad.

“Ahora vamos a convocar a ampliados, a reuniones para definir la estrategia, pero vamos a reactivar la campaña cuidando primero la salud de los bolivianos. Este mes vamos a reestructurar la estrategia y en julio estaríamos comenzando con la campaña”, dijo García.

El dirigente aseveró que la estrategia del MAS, que postula a Luis Arce y David Choquehuanca, deberá modificarse porque la pandemia no permite hacer grandes concentraciones ni proclamaciones.

Comunidad Ciudadana (CC), que tiene como candidatos a Carlos Mesa y Gustavo Pedraza, también modificará su estrategia de campaña electoral.

El delegado de esta alianza en Cochabamba, Saúl Lara, aseveró que, una vez que se apruebe la ley con la nueva fecha de elecciones, darán a conocer su estrategia, pero adelantó que esa alianza ya está rediseñando un plan.

“CC está rediseñando su estrategia electoral tratando de adecuar a la nueva realidad que va a contener una situación emergente por la crisis sanitaria. Diseñamos una nueva estrategia que contemple no aglomeraciones, no caravanas ni mitines, no cierre de campañas; la estrategia será más mediática y de RRSS”, indicó Lara a Los Tiempos.

La alianza Creemos, de Luis Fernando Camacho, sostiene que se debe convocar a un nuevo proceso electoral

SI HAY BALOTAJE, POSESIÓN SERÍA EN NOVIEMBRE

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, afirmó que la posesión de la nueva primera autoridad del país se podría realizar en noviembre en caso de que hubiera la segunda vuelta en las elecciones generales.

“En caso de que hubiera una segunda vuelta electoral, la posesión del (nuevo) presidente (o nueva presidenta) se realizaría el mes de noviembre”, dijo Romero, en una entrevista concedida a la Red Uno.

Sin embargo, aclaró que la segunda vuelta no está contemplada dentro del nuevo proyecto de ley, que envió el TSE a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) porque ya está dentro del calendario electoral.

“Es decir que, cuando reanudemos el calendario electoral, vamos a tener la jornada de votación el domingo 6 de septiembre y la segunda vuelta deberá realizarse hasta 45 días después de celebrada la primera vuelta, por supuesto, en caso de que el país requiera una segunda vuelta”, explicó.

