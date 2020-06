Piden a Arce rendir cuentas por los $us 1.000 millones para hospitales que no se construyeron

San Ignacio de Velasco, 27 de junio.- La diputada Jordana Middagh manifestó su indignación por las declaraciones del candidato Luis Arce, que manifestó a un medio de comunicación, que la gestión de Evo Morales dejó 11 hospitales listos para inaugurar, entre ellos, uno en la capital de la provincia Velasco.

“Como ignaciana quiero decirle al señor Arce que deje de mentir y hacer campaña con hospitales que el MAS nunca construyó. ¿Dónde están los mil millones que se prestaron endeudando el futuro de los bolivianos con el pretexto de construir hospitales?”, demandó la parlamentaria demócrata.

Para Middagh, Morales y Arce son culpables por el precario sistema de salud que dejaron al país al priorizar gastos superfluos en vez de invertir en las necesidades de la gente y reclamó que hasta la fecha, el exministro de Economía no responde sobre el destino de los $us 1.000 millones para hospitales que no se construyeron.

“Le exijo que rinda cuentas al pueblo en vez de seguir mintiendo con hospitales que Evo Morales nunca hizo”, enfatizó.

Fuente: eju.tv

