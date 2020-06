Quiroga: «El que no se ajuste a la norma, que se vaya a jugar a África»

Roxana Pomier / La Paz

Pide que no se le “tergiverse”. “No dispongo de mucho tiempo”, dice. José Quiroga -dueño de Sports Tv Rights, la empresa que tiene los derechos de televisión del balompié nacional- se anima y lanza frases como: “Yo también puedo ofrecer 120 millones de dólares por 10 años, pero eso es aprovecharse”, “Salinas tiene que poner autoridad. El que no se ajuste, que vaya a jugar a África”, «no somos payasos, ni nos aprovechamos de la gente» y «ningún empresario responsable adquirirá derechos televisivos y publicitarios si no se ajustan y enmarcan en estatutos legales».

¿Qué piensa de la propuesta de Marcelo Claure?

Está en su derecho, pero todo tiene que hacerse enmarcado en los estatutos que fueron aprobados por ellos mismos. Él (Claure), cuando hizo una negociación de comercialización de derechos, siempre fracasó. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a hacer propuestas, pero apegándose a lo que dicen la Conmebol y la federación.

El presidente de la FBF César Salinas dijo que pedirá 45 millones de dólares por cuatro años, ¿pondrá esa cantidad?

No sé si estaré dispuesto en las condiciones que ofrecen. Nosotros somos una empresa seria, en ocho años demostramos eso. Pagamos nuestras obligaciones, no tenemos deudas de impuestos y todos los compromisos que asumimos siempre cumplimos. Si lo dijo el señor Salinas, lo analizaremos, pero nosotros también queremos una mejora sustancial y unidad del fútbol, no poner zanahoria en la boca de los conejos. No se debe hacer eso. Bolivia se debe respetar, con contratos regulares. Un club que no paga a sus jugadores y no paga sus impuestos no debe existir.

¿A qué se refiere?

De que los clubes tienen que reorganizarse y mejorar todos sus aspectos, no sólo con la venta de derechos, con la venta de jugadores, en trabajo en divisiones menores y en administrarse correctamente. Porque yo le digo, las ofertas pueden ser muy lindas. Yo también puedo ofrecer 120 millones de dólares por 10 años, pero eso es aprovecharse del fútbol nacional y poner ilusiones, cuando de la gestión de 2013 hasta la fecha, Bolívar nunca tuvo rédito económico alguno con la televisión, siempre tuvo pérdida.

¿Está dispuesto a invertir si seis equipos no participan?

Escuché a un presidente hablar de equipos grandes y menores. Yo creo que están equivocados, son estatutos que fueron aprobados por la gente que está en oposición a la gestión de Salinas. Yo creo que Salinas de una vez por todas tiene que poner autoridad y ajustarse a los estatutos y el que no se ajuste, que vaya a jugar al África. No queda otra, es una falta de respeto al fútbol boliviano.

Además, se observa que con el modelo que desean realizar algunos clubes, cinco o seis, sólo podrían ceder sus derechos de partidos locales y los partidos de visitante son de propiedad de los clubes que respeten a la federación y sus estatutos. Esto favorece a los equipos que respeten estatutos, caso contrario analicen la situación del club que cedió sus derechos de local como Bolívar: resultados económicos malos

¿Cuánto ofrecerá?

No le diré nada porque quiero ser prudente. El fútbol tiene que mejorar y nosotros somos demasiado serios para hacer una buena oferta y siempre cumplimos. La calidad de producción, ustedes pueden comparar con la que tienen en La Paz, con la que hacemos nosotros y es totalmente diferente. Lo nuestro es sumamente profesional, a nivel internacional y si ponemos ocho o 10 cámaras, todas funcionan y no como producciones que ponen siete cámaras y hay dos que no funcionan y las ponen para engañar a la gente. Nosotros no nos aferramos al contrato y queremos el bien del fútbol. El que no entre con los estatutos, entrará por la ventana. Ningún empresario responsable adquirirá derechos televisivos y publicitarios si no se ajustan y enmarcan en estatutos legales.

¿Hará respetar el contrato?

Nos respetarán multas, contratos, derechos y todo lo referente y suscrito legalmente. Vamos a hacer respetar hasta las últimas consecuencias. La cantidad de partidos que figuran en los contratos, también la haremos respetar. Entendemos que es una situación fortuita, pero eso se desplaza.

¿Pedirá que el contrato se extienda hasta 2021?

No sé, pero eso lo hablaremos con la dirigencia para ayudar con una buena salida.

¿Por qué dijo que el fútbol boliviano no valía y quiere renovar contrato?

Yo nunca dije que el fútbol boliviano no vale nada.

¿Por qué el fútbol boliviano subió de 15 millones de dólares a 45?

No es que subió, eso pretende el presidente. Lo que pasa es que el mercado evoluciona. Las ligas en Europa están ofreciendo mucho menos. Hay que ser serios. No digo que no lo vale, lo que se hace es un estudio, como lo hacemos nosotros, para conocer primero el producto que tenemos. Yo nunca dije que el fútbol boliviano no sirve, aclare bien eso. Segundo, si nosotros tenemos un mercado chico, ¿de dónde saldrá el dinero? No nos podemos comparar con otros países, donde tienen tres millones de abonados, cuando en Bolivia estamos con 800 mil y sólo compran 500 mil. Irresponsables no somos, ni poco serios, ni payasos, ni nos aprovechamos de la gente. Que ellos tengan diferencias, allá ellos. Nosotros nos enmarcaremos en el contrato y en los estatutos.

¿Ustedes venden el fútbol boliviano a las apuestas?

No, no es negocio porque para entrar en un sistema de apuestas, se tiene que poner una boleta de garantía bancaria muy grande. No se participa en el negocio de apuestas. Lo que se hace es vender el derecho de internet, de información.

Entonces, ¿por qué Bolivia aparece en ese mercado?

Bueno ¿Usted cómo aparece como medio, saca fotos y no paga nada? Qué le puedo decir si le ponen el nombre de un club Aurora, es información. Usted encuentra muchos sitios que no son de apuestas y ponen el fútbol boliviano. Nosotros queríamos vender a FoxSports y a ESPN, un tiempo nos compraron y después no les interesó. Ellos sacan noticias, como hace la radio y la televisión, que transmiten y no pagan un peso. No es que se participe en apuestas. Le mostraré la comercialización del gran Bolívar, espero que respete lo que digo y no tergiverse.