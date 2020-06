Reaniman a los pacientes hasta en las sillas del hospital del Plan Tres Mil

Personal de salud tuvo que intentar reanimar a un hombre con síntomas de Covid-19 en los pasillos de la sala de Emergencia y sentado en una silla del hospital, ante la falta de espacio.

Un video muestra el drama del personal médico de un hospital de Santa Cruz intentando reanimar a un paciente sentado en una silla. Esa es la escena conmovedora que sucedió el pasado jueves en el hospital municipal del Plan Tres Mil, conocido como Los Pocitos, y que desvela la falta de espacio en plena pandemia del Covid-19. Así lo describe Luis Carlos Barrera, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Salud de ese nosocomio.

El video difundido por el portal Periodismo Somos Todos también muestra la impotencia de otras personas que presencian ese momento casi sin saber qué hacer, en plena sala de Emergencias que de un tiempo a esta parte incluso tiene saturada la sala de reanimación que está llena de pacientes críticos, según Barrera.

“Tenemos una sala para hacer eso (la reanimación), pero esa área ya está llena de pacientes complicados, en estado crítico, no hay más espacio. Si eso sucedió hoy, no será la primera vez y si lo tenemos que hacer en una silla de ruedas se lo hará, porque no tenemos dónde poner a los pacientes”, relató el trabajador de este hospital.

Lamentó que muchos pacientes con síntomas más moderados y que deberían ser transferidos a un centro de aislamiento con vigilancia médica, finalmente tengan que quedarse en el hospital ocupando espacio, porque no hay camas en esos centros que supuestamente las autoridades deberían habilitar.

La falta de personal es otro problema. “En este hospital tenemos 30 camas extras, listas para ser ocupadas, pero como no han contratado el personal necesario para atender esos pacientes nuevos no podemos habilitarlas. De los 40 profesionales nuevos que prometieron, solo han contratado unos 10 y por eso las camas no pudieron ser utilizadas”, explicó.

Según dijo, esta realidad es similar a la de los hospitales municipales El Bajío y la Pampa de la Isla, donde la falta de equipos de bioseguridad es otra de las falencias.

Barrera anunció que este lunes cerca de 20 trabajadores de salud ingresarán en huelga de hambre en la sede de la Federación de Trabajadores de Salud, ubicada en el hospital San Juan de Dios. En la extrema medida participarán trabajadores de los diferentes centros y hospitales de segundo y tercer nivel.

