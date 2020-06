Reanudación de los torneos profesionales de tenis perjudicarán a los jugadores bolivianos

En agosto regresarán los campeonatos de la ITF y en la FBT consideran que ello no favorecerá a los tenistas nacionales porque la cuarentena sigue en el país

La Federación Internacional de Tenis (ITF por sus siglas en inglés) anunció la reanudación de sus competiciones profesionales a partir de agosto, lo cual preocupa a la Federación Boliviana de Tenis (FBT) porque los jugadores nacionales se verán perjudicados al no poder competir.

“Es complicado para nosotros, nos deja con un mal sabor porque no es de igualdad para todos los países. Nosotros recién estamos en una curva ascendente de infección del COVID-19 y nos deja muy mal parados, sobre todo porque tenemos casos muy complicados en Bolivia y todavía las autoridades nacionales no se han pronunciado sobre el inicio de los deportes pese a que el tenis es una de las actividades que menos riesgo tiene para el contagio”, indicó el presidente de la FBT Ricardo Aguirre.

Añadió que “nuestros tenistas tendrán desventaja sobre todo en el ranking porque semana tras semana se va a ir actualizando y los chicos van a estar parados”.

La ITF comunicó el miércoles pasado que “el ITF World Tennis Tour se reanudará a partir del 3 de agosto para los eventos femeninos y el 17 de agosto para los eventos masculinos y ambos incluirán clasificación individual, singles de cuadro principal y rondas de dobles”.

Este es un gran perjuicio para los tenistas bolivianos, ya que a excepción de Hugo Dellien, quien gracias a su ranking participa en el ATP Tour, los demás compiten en el ITF World Tennis Tour.

La FBT está a la espera de que las autoridades nacionales se pronuncien para la vuelta a la actividad deportiva y si bien planifica un protocolo para que se dé permiso a los tenistas profesionales para que se les permita entrenar, también debe aprobarse el programa de bioseguridad que deben presentar los clubes para que los jugadores puedan prepararse en esas instalaciones.

“Cada club tiene que presentar su protocolo, tienen que hacerlo para que nuestros tenistas puedan entrenarse”, señaló Aguirre.

La Sociedad Boliviana de Medicina del Deporte es la entidad que recibe los protocolos de todas las entidades para hacer la respectiva revisión y posteriormente pasarlo al Ministerio de Salud.

“La ITF espera que aproximadamente el 80% de los eventos del ITF World Tennis Tour que normalmente se habrían programado durante el período agosto-septiembre se jueguen este año y prevé que más naciones se aplicarán a los torneos de la organización a medida que las restricciones se alivien en esos países”, agrega el comunicado de la entidad internacional.

La Fed Cup y la Copa Davis están en espera

Ricardo Aguirre, presidente de la Federación Boliviana de Tenis (FBT), informó que por el momento no se sabe qué pasará con el desarrollo de la Fed Cup (Copa Federación) y la Copa Davis que debían realizarse este año en territorio nacional.

“Ayer (por miércoles) hablamos con la ITF y no hemos tenido respuesta, aún no saben”, indicó.

La Fed Cup, que es el torneo de selecciones femenino, debía disputarse entre el 10 al 13 de julio en La Paz por el Grupo II de la Zona Americana, pero fue suspendida por la pandemia del coronavirus.

El Club de Tenis La Paz fue elegido para albergar este torneo y se esperaba que participen las selecciones de Guatemala, Puerto Rico, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Honduras, Barbados y Jamaica, además de Bolivia, con el objetivo de conseguir la única plaza en juego para ascender al Grupo I.

En la Copa Davis Bolivia hará historia porque debutará en el Grupo Mundial I y lo hará de local contra Bélgica, duelo que está programado entre el 18 y 20 de septiembre, pero el mismo podría cambiar de fecha porque coincide con otros torneos del ATP Tour.

“Se tendrían que mover las fechas porque el 12 de septiembre empieza el Masters de Madrid, entonces coincide con un torneo de la ATP y normalmente la Copa Davis usa fechas o semanas en las que no hay competencia del tour profesional para que sus jugadores puedan competir. El 27 de septiembre inicia el Roland Garros, por lo tanto no va a poder ser en septiembre y creo que será en octubre o noviembre siempre y cuando no coincida con las semanas del ATP”, recalcó Aguirre.

Lo que está definido es que el enfrentamiento, que se dará por primera vez en la historia entre ambas selecciones, se producirá en Santa Cruz, en un club por definir.

“Esta decisión es una combinación de la parte técnica, de ver dónde tenemos mayor chance de jugar contra Bélgica, y de dónde se sienten más cómodos los jugadores para poder ganar. Tenemos que jugar en arcilla y a nivel del mar para tener ventaja frente a los belgas y eso es lo que vamos a hacer”, explicó.

Si en determinado caso la ciudad cruceña se mantiene como un foco de infección por el COVID-19 para el momento de la Davis el titular de la FBT señalo que “tendríamos que buscar otra alternativa”.

