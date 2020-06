«River cometió un delito de odio racial contra Wilster»

Campeones

Página Siete / La Paz

“Hubo un crimen de odio racial”, dice Sergio Parodi, el argentino que impulsa lo que él cree que puede ser el mayor escándalo en el fútbol mundial. En su país promueve un proceso penal contra autoridades de gobierno y directivos de la Conmebol por “la violación de los derechos humanos”, en el duelo que Wilstermann perdió por 8-0 ante River Plate, en septiembre de 2017, por los cuartos de final de la Libertadores.

¿Por qué denuncian a River?

Por una violación a los derechos humanos universales, porque los bolivianos fueron acuchillados, amedrentados y humillados. Esto ya no es un tema deportivo, es una violación a los derechos humanos universales. Aquí hubo un plan premeditado para que el equipo boliviano fuera eliminado. No podemos sólo hablar del 8-0. No, el 8-0 tuvo toda una estrategia de un grupo de tareas que fue al hotel de Wilster para amedrentar y sacarles la dignidad a los ciudadanos bolivianos que venían a una fiesta. Esta demanda es en contra de las autoridades del gobierno argentino y al organizador del torneo, que es Alejandro Domínguez. Al equipo boliviano no se lo respetó, se lo humilló fuera de la cancha y dentro de la cancha River lo esperó con dopaje.

¿Por un supuesto delito de hace casi tres años?

Los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, por lo tanto esto es muy grave y será un punto de inflexión en la historia del fútbol mundial porque es la primera vez que se hace una denuncia por crímenes de lesa humanidad a las autoridades del fútbol mundial.

¿Por qué no hizo esta denuncia en 2017?

A River lo tenemos denunciado desde 2017, cuando se denunció el dopaje colectivo de River. Es decir que River no tenía que haber jugado ninguna competencia y, sin embargo, la mafia que hay en el fútbol lo dejó seguir. Con la declaración pública de Raúl Olivares (arquero de Wistemann en el duelo ante los millonarios), quien dijo que no era normal el rendimiento de River y viendo nuevamente las declaraciones de (Roberto) Mosquera, se vio que esto no es un tema de fútbol, aquí hay un crimen de apartheid, crimen de odio racial en una competencia deportiva, con el objetivo que el equipo boliviano no pase de ronda. Es la primera vez que esto se lleva a la instancia penal. Creemos que esto será un punto de inflexión para que nunca más la xenofobia y la mafia le ganen a un equipo de fútbol.

¿La declaración de Olivares lo reimpulsó, entonces?

Su declaración salió en todos los portales de Argentina. Nosotros queremos que esto sea visible a través de la justicia penal. A Wilster le ganó una mafia que no quería que el equipo boliviano llegue a la final de la Copa Libertadores. Estamos descubriendo, quizá, el mayor escándalo en la historia del fútbol mundial, con todos los ingredientes de racismo, xenofobia y de dopaje.

¿Por qué se enfrenta a eso que usted llama mafia?

Nosotros nos enfrentamos con la mafia desde hace 25 años. Le pedí perdón al presidente de Wilstermann (Gróver Vargas) por lo que pasó. No podemos permitir que la mafia le gane al fútbol. No era un partido más. Wilster tenía que tener toda la seguridad, si no pasó eso, es porque hubo algo armado.

¿Qué busca con su lucha?

Queremos que el Estado boliviano se haga querellante en el caso. Soy el impulsor de la campaña deportes sin droga. Soy un comprometido con la lucha. Soy excampeón de fisicoculturismo. Mi campaña es deportes sin droga.

¿Qué castigo pide?

Queremos que River pierda la categoría, que todos los responsables entren a la cárcel y que nunca más la xenofobia y el racismo entren en el fútbol.

El proceso está iniciado en la ciudad de Buenos Aires, ya hay un número de expediente y ya está en la justicia federal.

El abogado Alejandro Sánchez lleva el caso como violación a los derechos humanos en una competencia deportiva, que es lo más grave.

