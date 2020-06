Rodríguez: «Téllez me dijo que quizá más adelante volvería»

Campeones

El vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Marco Rodríguez, aclaró ayer que la renuncia de Freddy Téllez al cargo de director general ejecutivo “es irrevocable y no hay marcha atrás”. Sin embargo, destacó que “más adelante volvería”.

Luego de que Téllez confirmó el martes su dimisión oficial a su puesto, por“motivos estrictamente personales”, Rodríguez contó que “al principio hablé con Freddy y le dije que no aceptaríamos su renuncia, pero me sorprendió con la carta, después conversé (nuevamente) con él y me dijo que quizá más adelante volvería, pero que ahora no es el momento porque tiene problemas”.

El dirigente de la federación aclaró además que “cuando la renuncia es irrevocable no hay marcha atrás”. Explicó que el comité ejecutivo esperará que el presidente de la FBF, César Salinas, proponga el nombre de su reemplazante y luego se analizará “si tiene la capacidad de ser el director ejecutivo”.

Rodríguez lamentó la salida de Téllez. “Esperemos que su reemplazante tenga la capacidad de lecturar la cosas del fútbol. Freddy, durante estos años, aprendió bastante, lamentamos su salida”, destacó en Zona Mixta.