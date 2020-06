Romero, de hombre fuerte de Evo a no poder ni ver el sol en prisión

Ivone Juárez / La Paz

Carlos Romero Bonifaz, el hombre imprescindible de los tres gobiernos consecutivos de Evo Morales (2006-2019) sigue en la cárcel de San Pedro, pese a que el jueves 18 de junio el juez anticorrupción Alan Zárate dispusiera su detención domiciliaria por una fianza de 350 mil bolivianos.

El exhombre fuerte de Evo Morales fue enviado a la cárcel a mediados de enero de este año, acusado de supuestos actos de corrupción en la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelicn), dependiente del Ministerio de Gobierno, cartera que Romero ocupó en dos oportunidades; aunque en su contra tiene otras denuncias, que pasan incluso por la protección al narcotraficante Pedro Montenegro, extraditado a Brasil.

Cuando transcurrió más de cinco meses de su detención, su situación en el penal de San Pedro ha variado poco. Aún está aislado en una celda de cuatro por cuatro, que comparte con otras cuatro personas, en la sección de La Posta, informaron a Página Siete personas cercanas a la exautoridad.

Contaron que hubo un momento, al inicio de su detención, en que “ni siquiera podía ver el sol”, “todo por su condición de exministro de Gobierno”.

“Desde que lo llevaron a la cárcel lo instalaron en un celda al final de un pasillo. Durante días estuvo encerrado por más de 17 horas al día, sin poder ir ni al baño, porque la celda tenía un candado. Durante meses no tuvo contacto con el sol”, aseguraron.

Revelaron que apenas llegó al penal se le agudizó el problema de esofaguitis, que presentaba desde hace tiempo, y que pasó un mes sin poder recibir atención médica porque no podía tramitar la salida que precisaba. De acuerdo a los allegados de Romero, una delegación de legisladores del MAS tuvo que exigir que se le otorgara la “salida médica” correspondiente.

“También se le infectó un dedo de la mano y nadie lo atendía; estuvo tres días con la molestia, hasta que al final le hicieron una curación”, aseguraron.

Los cercanos a Carlos Romero afirman que Evo Morales y “el MAS nunca lo abandonaron” y que incluso le ofrecieron hacer una colecta para juntar los 350 mil bolivianos que se le estableció como fianza para beneficiarse con el arresto domiciliaria.

“Desde el primer momento estuvieron pendientes de su situación y eso es hasta ahora; desde la Argentina quisieron hacer una colecta para reunir los 350 mil bolivianos, pero él se negó a la posibilidad”, indicaron.

“Mucha gente no entiende por qué (Carlos Romero) no se fue de Bolivia cuando podía o por qué no pidió asilo en una embajada; él responde que no tenía y no tiene nada que ocultar, porque no cometió ningún delito”, afirmaron.

Con sus allegados coincide el abogado del exministro, Andrés Zúñiga, quien señala que la suma es muy elevada y que su cliente no puede cubrirla, por eso se mantiene encarcelado. “El juez anticorrupción Zárate concedió la detención domiciliaria, pero entre otras fijó un a fianza de 350 mil bolivianos, un monto imposible de cumplimiento, por eso (Carlos Romero) se mantiene en detención preventiva en la cárcel de San Pedro”, indicó.

De acuerdo a los cercanos a Romero, la exautoridad además de no disponer de los 350 mil bolivianos que se le estableció como fianza, no acepta esa suma porque la considera excesiva.

“Se niega a pagar esa fianza porque la considera absurda y dice que no va a salir de la cárcel con un certificado médico, pidiendo una detención domiciliaria, porque no quiere que la gente piense que se inventó una enfermedad para salir de la cárcel. Él dice que tampoco saldrá coimeando, ni con un arreglo político”, afirmaron.

Actualmente, las visitas en la cárcel de San Pedro están suspendidas debido a la pandemia del coronavirus, los cercanos a Carlos Romero están preocupados porque consideran que no se están respetando sus derechos.

“Sólo un ejemplo, cuando solicitó un certificado de permanencia que le pidieron los jueces para certificar que él nunca salió de la cárcel y que tiene buena conducta, en plena pandemia del coronavirus, le pidieron un memorial, algo que no es necesario, porque a todos le piden sólo una carta. Hizo el memorial, lo presentó, pero la recepción tardó cuatro días porque le dijeron que el sello se rompió. Al décimo día recién tuvo el certificado. Sabemos que hay instrucciones para que aquí no lo ayuden en nada”, contaron.

Romero, uno de los hombres de Evo Morales, que renunció a la Presidencia de Bolivia y huyó del país luego del informe de la OEA que confirmó el fraude electoral del 20 de octubre de 2019, fue enviado a la cárcel el 15 enero por el caso Uelicn, después de que días antes fuera sacado en una ambulancia de su vivienda en La Paz.

A diferencia de gran parte del gabinete de Morales, que se asiló en la Embajada de México, Romero se mantuvo en su casa, hasta donde llegó una vigilia ciudadana que pedía su detención por las denuncias en su contra.

En una audiencia virtual, la defensa de Carlos Romero apelará hoy fianza de Bs 350 mil

Hoy, a las 11:00, se llevará a cabo la audiencia virtual para considerar la apelación de la defensa del exministro Carlos Romero a la fianza de 350 mil bolivianos que el juez anticorrupción Alan Zárate fijó para beneficiar a la exautoridad con la detención domiciliaria.

“Se señala audiencia virtual de videoconferencia Blackboard a efectos de considerar la apelación incidental de medida cautelar, contra de la Resolución 126/2020 de 18 de junio de 2020, para el día viernes 26 de junio del presente año”, se lee en la notificación cursada ayer.

Consultado sobre cómo avanza el proceso contra Carlos Romero, su abogado defensor, Andrés Zúñiga, señala que de manera lenta porque la Fiscalía asumió “una actitud pasiva”.

“Una acción pasiva, un mes y medio no se pudo hacer nada, llegó la pandemia y la Fiscalía mantiene esa actitud pasiva”, sostiene el jurista.

En cuanto al estado de salud de su cliente y la asistencia médica que requiere mientras está preso, indica que se está logrando retomar las salidas médicas con permisos.

Destaca que en todo este tiempo se despertó el apoyo de instancias de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, a favor de su cliente, preso por supuestos actos de corrupción en el proceso de contratación de un consorcio de empresas, lideradas por Horizontal de Aviación Bolivia, para la compra de repuestos y mantenimiento de aviones de las unidades militares de lucha contra el narcotráfico Diablos Negros y Diablos Rojos. La Uelicn depende del Ministerio de Gobierno, que estuvo el mando de Romero.

“El Alto Comisionado de la Naciones Unidas marca presencia en las audiencias, el control de convencionalidades es importante resaltarlo. También hay organizaciones de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo, la Asamblea Legislativa, además de muchas personas que apoyan y piden libertad para Carlos Romero”, indica.

Otras denuncias

Illanes Carlos Romero fue denunciado por no haber auxiliado al exviceministro Rodolfo Illanes, asesinado por mineros en 2016, durante un conflicto con el gobierno del MAS.

Belaúnde El abogado Jorge Valda denunció que por orden de Romero fue torturado para informar sobre el paradero del empresario peruano Martín Belaunde, detenido en Bolivia.

Eurochronos El exministro fue denunciado por encubrir a policías, principales sospechosos de matar a la gerente de la joyería Eurochronos tras el asalto frustrado al lugar.

Adepcoca Carlos Romero es acusado de haber enviado a prisión al líder cocalero Franclin Gutiérrez sin pruebas.

