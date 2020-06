Salinas advierte con sanción de la Conmebol a Claure y a clubes

Campeones

domingo, 28 de junio de 2020 · 00:02

Fuente: paginasiete.bo

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

Página Siete / La Paz

“Si van por su lado, la Conmebol intervendrá. No le tembló la mano para suspender a Messi”, advirtió César Salinas, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), a los dirigentes de los clubes que se sumaron a la propuesta de Marcelo Claure, quien anunció que en dos semanas creará el canal del fútbol de los clubes para obtener recursos de los derechos de televisión y dará un adelanto de 10 millones de dólares.

El titular de la FBF insistió en que “la primera licitación sigue en marcha”. En la misma línea del ofrecimiento de Claure, el mandamás federativo informó que “estamos haciendo gestiones con las empresas interesadas para que ofrezcan no menos de 45 millones de dólares por cuatro años. Creo que eso cumple con la expectativa de los clubes de la oposición. Ahora son cinco millones más. Habrá un anticipo del 15% a la firma de contrato, en este año”.

Salinas contrarrestó así el planteamiento del presidente de Bolívar, que adelantó el viernes, en sus cuentas de las redes sociales, que en menos de 14 días creará la empresa que buscará adquirir los derechos de televisión del balompié nacional. Explicó que 10 días después hará un adelanto de 10 millones de dólares. Por la misma vía, Blooming, Oriente, Wilstermann, Guabirá y Royal Pari se sumaron a su plan.

“Si van por su lado, la Conmebol intervendrá. A la Conmebol no le tembló la mano para suspender a Messi, todo un referente mundial, porque así se manejan”, avisó el titular de la federación, entrevistado por el periodista Jaime Vega, en Santa Cruz.

Para Salinas, optar por el ofrecimiento del bolivarista es ir a contra ruta “sólo porque les gusta Marcelo Claure. Me parece una barbaridad. Cuando ellos dicen que comercializarán por su lado, debilitan la oferta de los 14 equipos, le están haciendo daño económico a los otros clubes, eso no se dan cuenta”.

Consideró que si seis clubes “van por su lado, eso implica que no deberían participar de los campeonatos que propicia la federación. Eso no creo que les guste”. Con “firmeza”, el mandamás de la FBF alertó a los dirigentes que “no se aceleren a tomar decisiones que los pueden perjudicar”. Según Salinas, en Bolivia no se puede aplicar lo que pasa en Brasil, donde ocho clubes decidieron vender sus derechos de televisión a otra empresa. “Cada país tiene su estatuto propio. Eso no prospera porque su estatuto es muy lineal, como el nuestro”.

“Es un tema regional. Los cuatro clubes de Santa Cruz no aceptan que una persona de occidente esté al frente de la federación”, se lamentó