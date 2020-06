Salud mental en la pandemia: Desde ansiedad hasta ideas suicidas genera el temor al contagio

Verónica Alfaro, Presidenta del Colegio Departamental de Psicólogos de La Paz, agregó que este temor a la enfermedad del Covid-19 no se circunscribe a un estrato social o a un tipo de población, sino que afecta en general a todos.

La Paz, 23 de junio (ANF).- Ha pasado más de cien días desde que se conoció el primer caso de coronavirus en Bolivia y los registrados como positivos hasta la fecha pasaron los 25.000, entre los que se cuentan 820 fallecidos. Así como sube la cantidad de casos, el temor al contagio también ha ido en aumento y está generando en la población mucha ansiedad, depresión y hasta ideas suicidas.

Verónica Alfaro Murillo, Presidenta del Colegio Departamental de Psicólogos de La Paz, que asiste a la población con dos líneas de Call Center, dijo a ANF que el mayor indicador en las personas es la ansiedad que los mantiene intranquilos y los hace presa fácil del virus, ya que afecta a sus defensas.

“Están con bastante ansiedad, con rasgos ansiosos, unos ya están con trastornos, y les estamos brindando toda la contención, eso especialmente en las personas que están en primera línea, qué son militares, policías, médicos, están con desgaste muy fuerte, no pueden dormir, están con mucha preocupación en el tema del cuidado de su familia”, señaló la especialista.

Un pensamiento que también ocupa las mentes de la población es “pensar en la muerte inminente, y no sólo de ellos”, refirió Alfaro.

El Colegio Departamental de Psicólogos de La Paz es parte de dos líneas de Call Center junto al Ministerio de Salud con la línea TeleSalud (80010 1104 – 80010 1106) y la otra con Unicef (80011 3040), llamada Familia Segura, creada por el Viceministerio de Seguridad Ciudadana y a la cual se adhirieron la Universidad Católica Boliviana y la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia. Es una línea de prevención para trastornos mentales y de violencia.

Ambas líneas que atienden las 24 horas reciben llamadas de todo el país, sobre todo por la noche, desde El Alto, Senkata, el Chapare, entre otras regiones, de personas que están muy preocupadas por el tema del Covid y no pueden dormir. La ansiedad los consume.

“Este tema es desgastante, la persona se debilita y al debilitarse ocasiona que vaya perdiendo su sistema inmunológico, de alguna forma, por la desesperación, el cansancio y todas estas cosas que se van acumulando, y puede ser propensa a contagiarse más rápidamente”, apuntó la profesional.

Dijo que las llamadas más críticas las reciben de las zonas de alto riesgo y contagio, de gente muy desesperada, con bastante depresión, y “eso hace que la gente a veces tenga ideas irracionales como el tema de decir ‘si estoy contagiado, mejor me mato’, es decir recurrir a conductas autolíticas, a ideas suicidas, en vez de afrontar la situación”.

La función de los Call Center es hacer la contención a estas personas, con primeros auxilios psicológicos, intervención en crisis, así como con algunas técnicas y seguimiento del caso, “recursos que sirven para evitar que recurran a lo primero que se les viene a la cabeza”.

“Así está nuestra población, nuestra población está con miedo, y pese a eso hay mucha gente que dice: ‘esto no pasa, esto es una mentira’, porque no les está afectando directamente, nadie sufre por el muerto ajeno, entonces realmente son personas que todavía no ven la magnitud de esta enfermedad y de lo fácil que es contagiarse”, dijo.

Indicó que es necesario trabajar con esa población para educarla y se dé cuenta que “esta situación nos afecta a todos”.

Alfaro agregó que este temor a la enfermedad del Covid-19 no se circunscribe a un estrato social o a un tipo de población, sino que afecta en general a todos.

Las llamadas ingresan todos los días y los profesionales están atentos a cada una de ellas. En general, en un mes la línea de prevención atiende entre 2.500 a 3.000 llamadas, donde los sicólogos destinan como mínimo 20 minutos a cada consulta. Los médicos de 3 a 5 minutos para determinar si hay Covid o no.

“Se tiene que considerar que el psicólogo no se puede comparar con las llamadas de los médicos que duran entre 3 a 5 minutos, mientras que el psicólogo al hablar con la persona ve sus aflicciones, debe tratar de buscar los recursos para que la persona salga de esa situación por la que ha llamado, entonces las llamadas de los psicólogos lo mínimo que duran son 20 minutos”, refirió.