Samuel cree que elegir a Mesa es pérdida de tiempo; CC ve ‘guerra sucia’, temor y desesperación

El jefe de la Unidad Nacional – aliado político de la actual presidente Jeanine Añez – Samuel Doria Medina, afirmó este sábado que elegir a Carlos Mesa sería una pérdida de tiempo para Bolivia porque al igual que en 2005, volvería a renunciar a la presidencia del Estado. Desde Comunidad Ciudadana (CC) le recordaron que el que hace “guerra sucia” termina mal.

El comentario de Doria Medina surgió a propósito de este 6 de junio, fecha coincidente con aquel 6 de junio de 2005, cuando luego varias amenazas de dimisión ante el bloqueo político que sufría su gobierno, Mesa finalmente renunció y dio paso a un gobierno transitorio que facilitó la llegada de Evo Morales y los 14 años de gobierno socialista.

En el twitter Doria Medina recuerda esa fecha y pregunta para qué quiere volver Carlos Mesa. ¿Para hacer lo mismo? vuelve a preguntarse dejando la respuesta para el candidato de Comunidad Ciudadana (CC), quien en las últimas semanas ha intensificado sus críticas al gobierno de Jeanine Añez.

El vocero político de CC Ricardo Paz dijo a Erbol que hace varios días vienen sufriendo este tipo de ataques de “guerra sucia” que en su criterio es la misma que recibieron en la campaña de las elecciones de octubre de 2019.

“Esa es la forma de hacer campaña, bueno allá ellos. Nosotros no vamos a entrar en ese juego, no vamos a responder, no nos interesa ese tipo de lucha política y además sabemos los resultados del año pasado. Quienes hicieron guerra sucia terminaron muy mal y nosotros que hicimos una campaña limpia y propositiva logramos nuestros objetivos”, manifestó.

Sin embargo cree que es una repetición de la campaña anterior y observa en los mensajes de Doria Medina una mucha desesperación y temor de la campaña del prorroguismo, al igual que el año pasado.

Consultado sobre cómo observa la postulación de Jeanine Añez, dijo que esa candidatura “siempre fue un despropósito, algo completamente inapropiado, nadie esperaba y fue una terrible sorpresa para todos el que la presidente transitoria, que tenía como misión llevar adelante las elecciones, decida ser candidata”.

Señala que la gestión gubernamental en el tema del coronavirus, al inicio comenzó bien pero muy rápidamente demostró su incapacidad, imposibilidad de responder al tamaño del desafío donde actualmente se encuentra Bolivia.

Paz prefiere dejar a la gente que juzgue también el comportamiento de Samuel Doria que criticó acremente la candidatura de Añez y a las dos o tres semanas se presentó como acompañante en el binomio presidencial.

