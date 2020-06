Santamaría dice a Andrónico: ‘Yo le recomendaría leer un poco; el país necesita dejar de tener políticos ignorantes’

Después de que Andrónico Rodríguez lanzó críticas al Ministro de Gobierno, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, respondió al dirigente del Trópico de Cochabamba recomendándole que lea un poco porque el país no necesita políticos ignorantes.

“Respecto al señor Rodríguez, que además de ser ejecutivo de las federaciones del Trópico, de ser candidato a senador, de hacer política y ser un politiquero, yo le recomendaría leer un poco. Este país necesita dejar de tener políticos ignorantes, necesita tener gente formada”, sostuvo Santamaría.

Un día antes, mediante redes sociales, Andrónico había dicho que Murillo tiene una “extrema obsesión con el MAS y Evo Morales”.

Santamaría dijo que admira la obsesión de Murillo “por construir un país libre y democrático” y que por eso aceptó acompañarlo en el Ministerio.

Le dijo que el dirigente que el país necesita gente que apueste por un país distinto, que se sume para generar empleo, defender la vida y luchar contra la pandemia. “No necesitamos más opinadores que funcionan a cuerda, como él, desde la Argentina y que repiten como ventrílocuos lo que se les instruye. Necesitamos gente que reflexiona”, agregó.

Como contraparte, la diputada del MAS, Sonia Brito, calificó como “acto de racismo, de discriminación” a las palabras del Viceministro hacia Andrónico.

“Andrónico es un profesional, para información del viceministro Santamaría, un profesional que ha estudiado bastante y, aunque no fuese profesional, no me parece un acto de discriminación típica de los dictadores típicos de los que no aceptan la disidencia de ideas políticas ideológicas”, agregó.

Andrónico Rodríguez tiene estudios universitarios en Ciencia Política.

Fuente: erbol.com.bo