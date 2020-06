Saturación en laboratorios: en redes ofrecen pruebas para detectar Covid-19 pese a ser ilegales

Ante la alta demanda y la saturación de los laboratorios, en redes sociales crece la oferta de pruebas rápidas para detectar Covid-19 (coronavirus).

El ministerio de Salud afirmó que estas pruebas son ilegales ya que no están consideradas en la normativa nacional y tampoco están avaladas.

Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud (OMS), no recomienda el uso de pruebas rápidas para diagnosticar pacientes que requieran internación hospitalaria.

Sin embargo, las personas recurren a estas pruebas debido a la saturación que tienen los laboratorios en todo el país y la falta de reactivos para un mayor procesamiento de pruebas.

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

«Te cuesta 220 bolivianos la prueba rápida, sí llevas tres o más te dejo en 200. Estas pruebas las usan en España masivamente. Yo estoy en Santa Cruz y si consigues flota que esté haciendo encomiendas te lo mando sin costó de envío», explicó un vendedor de las pruebas, a través de un mensaje en WhatsApp.

En Bolivia son tres los laboratorios que hacen pruebas masivas para detectar Covid-19. Cenetrop en Santa Cruz, Inlasa en La Paz y el Sedes en Cochabamba.

El viernes, el laboratorio de la Facultad de Bioquímica de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) se sumó como el segundo en Cochabamba para procesar muestras, pese a las trabas para la dotación de insumos.

También hay laboratorios privados que ofrecen las pruebas a precios elevados que oscilan entre 800 y 1.300 bolivianos. Sin embargo, esos centros muestran también saturación ante el incremento de casos.

«Fui a querer hacerme la prueba en Cochabamba a un laboratorio (privado) y había una fila de más de 30 personas. Soy sospechosa porque mi vecina ha dado positivo y quería hacerme un test por precaución, pero en esa fila seguro que me contagio, sólo me queda esperar a tener o no algún síntoma», contó una mujer de 40 años que vive en la zona norte de Cochabamba.

Según el ministerio de Salud, en el país se procesan alrededor de 1.400 pruebas diarias.

Dos tipos de pruebas

PCR: Los exámenes de diagnóstico son los de tipo Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés), una técnica más lenta pero más fiable que los test rápidos que emplean otros países. Es la única prueba autorizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Por lo general, en las pruebas con PCR se demora al menos 14 horas en obtener los resultados, aunque el tiempo puede variar en función de la hora de la toma de la muestra, hasta tardar incluso a 48 horas. Las pruebas se deben realizar tres veces a una persona con resultado positivo a Covid-19. La primera, de inicio, cuando se confirma el contagio; la segunda, de seguimiento, para revisar si el paciente está «negativizado», y la tercera de control, para concretar el resultado negativo.

Rápidas: Las pruebas rápidas o serológicas no tienen el mismo grado de seguridad que las PCR al tener un alto grado de “falsos negativos”. Tienen una sensibilidad baja y la determinación de anticuerpos no se considera, hasta el momento, un ensayo apropiado para confirmación. Sirven como tamices para realizar después el test PCR.