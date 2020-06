Se arma consenso para quitar el financiamiento estatal a partidos

Yolanda Mamani Cayo / La Paz

Los frentes políticos en carrera electoral están a favor de que el dinero del “fortalecimiento público” para la campaña se destine para atender la emergencia sanitaria del coronavirus, e incluso se use para financiar las medidas de bioseguridad el día de la votación, el 6 de septiembre.

En esa línea, varios frentes políticos -entre ellos Creemos, Comunidad Ciudadana (CC) y Libre 21- plantearon, además, que el Gobierno de la presidenta y candidata Jeanine Añez emplee los recursos de la propaganda gubernamental para la lucha anti Covid.

La vocera y candidata de la alianza Creemos, Roxana Lizárraga, afirmó que en vez de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) demande un presupuesto adicional para las elecciones, para cubrir las medidas de bioseguridad, el organismo debe utilizar el dinero destinado al “fortalecimiento público”, con el fin de que se garantice la salud de todos los bolivianos que asistan a votar.

“Lo mejor que podría hacer el TSE, en vez de estar pidiendo plata para elecciones, unas elecciones donde muchos podríamos ir a perder la vida, es mejor que destine para que podamos tener todos los insumos necesarios para enfrentar esta epidemia. Nosotros en este momento no estamos pensando en elecciones”, afirmó.

El candidato de CC, Carlos Mesa, sostuvo que los recursos de ese fondo deben destinarse a luchar contra la Covid-19. “Los recursos de fortalecimiento público del TSE deben destinarse a combatir la pandemia, pero también se deben sumar a ello el dinero de la propaganda de Jeanine Añez y su gobierno y los gastos superfluos de la Asamblea Legislativa”.

La candidata a la vicepresidencia por Pan – Bol, Ruth Nina, también expresó su respaldo a la iniciativa. Dijo que incluso su partido, por la pandemia y la emergencia sanitaria, no está de acuerdo con que las elecciones se realicen el 6 de septiembre.

“Si nos dieran a elegir entre si nos van a dar ese presupuesto o lo destinamos para la salud, preferimos cien veces que se destine a la salud. No podemos ver desde el palco cómo están falleciendo tantos bolivianos y cuántos más perecerán el día de las elecciones. No creo que haya ambulancia para cada unidad educativa donde se va a emitir el voto”, expresó Nina.

El vocero de Libre 21, Luis Vásquez, afirmó que su organización respalda que los recursos de ese fondo vayan a la lucha contra la Covid-19. “Al mismo tiempo que plantean ese tema, yo plantearía que el Gobierno deje de tener publicidad pagada en los medios, porque en la medida que la Presidenta sea candidata, está cumpliendo una dualidad porque está recibiendo financiamiento del Gobierno cuando se estaría prohibiendo al resto. La Presidenta en tanto sea candidata, tampoco debería tener ninguna publicidad en los medios”, sostuvo.

El candidato a la vicepresidencia por Juntos, Samuel Doria Medina, emitió su postura como Unidad Nacional (UN). Expresó que está de acuerdo con el planteamiento y desafió al MAS a que en el Legislativo apruebe una ley que suspenda ese subsidio para la campaña.

“Si el MAS es coherente con la posición que ha defendido públicamente, entonces que haga una ley y la apruebe igual de rápido que la ley para dificultar al Gobierno emitir títulos de deuda y recaudar fondos para el combate a la pandemia. El MAS hizo y aprobó esta ley en 48 horas. Bueno, pues ahora los desafiamos que también en 48 horas hagan y aprueben una ley que suspenda el financiamiento a los partidos y destine el dinero ahorrado a la lucha contra el coronavirus”, declaró Doria Medina a Página Siete.

La presidenta del Senado, Eva Copa, informó que la Asamblea Legislativa está trabajando en un proyecto de ley para que los recursos del “fortalecimiento público” se direccionen para garantizar la bioseguridad de la población. Aseguró que esperan que el TSE se pronuncie.

“No es justo que por lo que está pasando nuestro país por la emergencia sanitaria se distribuyan recursos para hacer campaña. Nosotros vamos a trabajar en pro a que estos recursos destinados a las fuerzas políticas pase para el tema de la bioseguridad en nuestro país”, afirmó Copa.

El viernes por la noche, el periodista Andrés Gómez afirmó que habría un acuerdo entre el TSE y la Asamblea Legislativa para que los recursos, vía modificación de la norma, se usen en bioseguridad el 6 de septiembre.

Punto de vista

Jimena Costa Analista

El TSE puede hacer dos cosas

El TSE no puede omitir la existencia de la elección 2019, como si no hubiera pasado el fraude. La Ley 1096 dice que la distribución se hace en base al porcentaje obtenido en la última elección o la elección anterior, que en este caso, es la del 2019.

El que se haya anulado el proceso no significa que no haya existido, entonces lo que puede hacer el TSE, son dos cosas: Una, pedir la modificación (de la Ley 1096) al Legislativo, para que por el caso excepcional de la pandemia se distribuya de otra manera, pero no puede libremente aplicar la ley a algo que ya no existe porque (los recursos) sobre los resultados de la elección del 2014 ya se han distribuido y no pueden hacerlo dos veces.

La otra opción es que puede decidir no hacer la distribución, debido a que no hay resultados de la última elección por el tema del fraude, y eso lo tendría que hacer con una resolución, porque al no haber resultados no hay un criterio de distribución de recursos.

Aunque los comicios del 20 de octubre de 2019 se hayan anulado, ésa es la última elección, y por lo tanto tienen que aplicar cumpliendo la ley, la distribución de acuerdo a la última elección, la última es del 2019. Ya le han dado al Movimiento Al Socialismo el 61%, no le pueden dar dos veces y encima después del fraude.