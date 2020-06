Sectores cruceños aún esperan invitación para la reunión ampliada del COED por coronavirus

Aida Maria Zuazo Dominguez

Para este lunes se ha programado una reunión ampliada del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED). El anuncio de dicho encuentro lo realizó el sábado el gobernador cruceño, Rubén Costas. En la oportunidad adelantó que de la reunión participarán autoridades nacionales, como la ministra de Salud, María Eidy Roca; el ministro de Defensa, Fernando López, y el ministro de Gobierno, Arturo Murillo.

De parte de la sociedad civil, Rómulo Calvo, presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz informó que se tiene prevista la presencia de la Iglesia católica, los sectores empresariales, productivos, gremiales, transporte, profesionales, salud, estudiantil, juntas vecinales, provincias, Ejército y Policía.

Al respecto, Moisés Salces, presidente de la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz), indicó que hasta la noche del domingo no había recibido ninguna invitación para el encuentro. Adelantó que los alcaldes de los municipios cruceños se declararon en estado de desesperación por todo lo que está sucediendo en los pueblos.

«Ya no queremos más reuniones, la gente se nos está muriendo. Ya no estamos en estado de emergencia, los alcaldes nos hemos declarado en estado de desesperación, por la falta de interés de las autoridades en auxiliarnos. Mañana (por hoy) estamos yendo a La Paz, a unas mesas técnicas con el Gobierno, si son para buscar una solución a la crisis, las vamos a aceptar, y si no, vamos a tomar decisiones este fin de semana», adelantó Salces.

Por su parte, el dirigente del transporte, Aldo Terrazas, informó que tampoco lo han convocado al encuentro y que están a la espera de que lo hagan, ya que los dirigentes, dentro de poco, serán rebasados por sus bases.

Sobre el encuentro, el médico y expresidente del Comité pro Santa Cruz Carlos Dabdoub expresó que en esta reunión se debe determinar un reencuentro entre la sociedad civil y las autoridades.

«Las autoridades solas, por más buenas intenciones que tengan, no van a tener capacidad de poder disminuir esta epidemia que estamos pasando. Plantearía como primer punto organización y coordinación. Luego de eso y contando con el compromiso de las instituciones más importantes de Santa Cruz, como se ha hecho siempre, ahí recién habrá que plantearse un plan maestro para dar la responsabilidad a cada una de las instituciones para que cumplan», indicó Dabdoub.

El médico cree que si es solo para escuchar un nuevo plan, eso irá al fracaso.

Santa Cruz este domingo registró 270 casos nuevos de coronavirus, además del deceso de 13 personas. Con esto ya son 11.424 casos y 283 fallecidos en todo el departamento.

