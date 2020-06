Sedes de Cochabamba recomienda no ingerir dióxido de cloro para tratar o prevenir COVID-19

Recordó que es utilizado como blanqueador y que el riesgo para la población está en que en las redes sociales circulan publicaciones que recomiendan consumirlo a diferentes concentraciones que podrían llegar a ser muy tóxicas con probabilidad de efectos colaterales que podrían ser mayores que el efecto benéfico.

“La población lo ha estado usando. (…) No tenemos una prueba científica fehaciente que nos pueda decir que es un tratamiento adecuado contra el coronavirus. Lo mismo sucedió con la Ivermectina, Hidroxicloroquina, Azitromicina y otros usados (con ese fin).

En la misma línea, un comunicado del Ministerio de Salud, emitido hoy, señala que su uso en el país es ilegal porque además es un producto no autorizado y que pone en grave riesgo la salud de quien lo consume. Aclara también que no es un medicamento y no cuenta con registro sanitario otorgado por la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (Agemed).

Informó que fueron reportados a la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) de los Estados Unidos, efectos adversos como insuficiencia respiratoria, cambios en la actividad eléctrica del corazón, baja presión sanguínea causada por la deshidratación, insuficiencia hepática aguda, recuento bajo de células sanguíneas, vómito y diarrea severa.

ENTREGA DE EQUIPAMIENTO El delegado presidencial, Óscar Mercado, entregó hoy al SEDES y a la Gobernación un lote de equipos e insumos médicos que dijo que equivalen a más de una tonelada.

Enumeró que la dotación consiste en basureros con características requeridas para el acopio de desechos de riesgo, camas de tres movimientos para internación, colchones de aire que son antiescaras, destructores de agujas, gasímetros, glucómetros, bombas de infusión 346, gradillas, porta sueros y videolaringoscopios, entre otros. También los reactivos para los laboratorios que hacen pruebas COVID-19. Encomendó la asignación al SEDES y a la Gobernación a la brevedad.

Mamani dijo que su despacho pidió de manera insistente este equipamiento con cartas o llamadas y se disculpó si en algún momento fue demasiado incisivo, pero la situación en Cochabamba lo amerita porque es el tercer departamento del país en número de contagios.

Fuente: https://www.opinion.com.bo