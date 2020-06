Sedes: Óscar Urenda está hospitalizado con un delicado estado de salud

El director del Sedes, Marcelo Ríos, informa acerca del estado de salud del Dr. Óscar Urenda y el tema de cuarentena (medidas de bioseguridad, acatamiento en Santa Cruz, evaluación».

Ríos informó que el secretario de Salud, Óscar Urenda, está hospitalizado en un centro de médico, está con la salud delicada, y preocupa mucho a las autoridades, por tanto se le ha estado haciendo seguimiento constante, sobre su salud.

«Esperemos que no pase a mayores, y que podamos tenerlo activado telemáticamente», señaló la autoridad en salud.

Reflexionó que la situación con el doctor Urenda, tiene que hacer pensar a la ciudadanía en acatar las medidas de cuarentena y no seguir con la indisciplina o relajamiento de las personas con relación a la pandemia, ya que el virus no discrimina a nadie y las personas no pueden jugar con su salud y las de sus seres queridos,

Fuente: GobSantaCruz