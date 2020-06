Senador Chambi pide no adelantar criterios ni involucrar al MAS en el caso de corrupción por la compra de respiradores

El jefe de bancada del Movimiento al Socialismo (MAS) en el Senado, Efraín Chambi, dejó en claro que la Fiscalía General del Estado es la instancia que debe establecer la verdad histórica de los hechos sobre el presunto caso de corrupción en la compra de respiradores por el gobierno transitorio y no adelantar criterio ni involucrar a esa fuerza política en hechos en los que no intervinieron.

A criterio del legislador, el informe presentado la noche del jueves por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y el Ministerio de Gobierno, referente a un flujo de llamadas realizadas por los implicados en el caso compra de los respiradores a diferentes autoridades, contiene datos preliminares y precipitados.

Chambi – en un debate con el asambleísta departamental por La Paz y vocero de la alianza Juntos, Edwin Herrera – recordó que el MAS instituyó el Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, ahora Viceministerio, justamente para luchar contra la corrupción y dijo que ahora repartición estatal debe esclarecer de manera objetiva y transparente este proceso.

Por su lado, el vocero de Juntos, Edwin Herrera, dijo que el informe de la FELCC muestra no solo un caso de corrupción sino se trataría de una conspiración contra el gobierno de Añez.

En el debate realizado en la televisora Cadena A, el senador Chambi sostuvo que se tratan de acusaciones “temerarias” y pidió a la Fiscalía realizar una investigación objetiva en este caso y dar con los verdaderos responsables del hecho.

“El MAS no es de la cultura del terrorismo y sedición. En el país no hay terrorismo, hay un pueblo desesperado por salir a trabajar, de salir a desarrollar sus actividades, estamos frente a una pandemia universal. La emergencia sanitaria no está siendo bien manejada por el gobierno transitorio”, sostuvo el legislador.

A decir del jefe de bancada, una llamada telefónica es un indicio que debe ser desarrollada por un peritaje por la Fiscalía, de lo contrario es adelantar criterios.

Finalmente, Chambi descartó que los dos principales acusados en el caso “compra respiradores”, el exdirector jurídico del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela, y el señor Fernando Humérez, , sean afiliados al Instrumento Político.

Fuente: https://web.senado.gob.bo