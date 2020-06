Senador Rodríguez: Confrontación política entre el MAS y Añez retrasa aprobación de Ley para salud

El diputado Franklin Flores confirmó que hasta la fecha el ministerio de Economía no dio una respuesta definitiva al Legislativo sobre si existen o no los recursos para aprobar la ley del 10% de presupuesto para salud, y por lo tanto es el Ejecutivo el que está trabando la ley.

La Paz, 23 de junio (ANF).- La confrontación política entre el gobierno de Jeanine Añez y el Movimiento al Socialismo (MAS) está retrasando el tratamiento y aprobación del proyecto de Ley que asigna el 10% del Presupuesto General del Estado (PGE) a la salud, aseveró el senador disidente de Unidad Demócrata (UD), Edwin Rodríguez.

Desde el 10 de noviembre de 2019 que fue presentado el proyecto de ley al Legislativo, no hubo mayor avance por la falta de una respuesta definitiva del Ejecutivo sobre la existencia de los recursos para garantizar el presupuesto, señaló el diputado del MAS, Franklin Flores, mientras que para la diputada de UD, Shirley Franco, el propósito del MAS es bloquear todos los proyectos que son vitales para el país y perjudicar al gobierno de Añez.

“Lo que está perjudicando (en el tratamiento de este proyecto de ley) es esa confrontación que está llevando y priorizando la política entre el MAS y la candidata a la presidencia Jeanine Añez”, manifestó Rodríguez.

El senador indicó que esta pugna radica en que por un lado se quiere volver a como dé lugar al poder, en el caso del MAS, y para eso “utiliza todos los artificios para perjudicar la gestión de Añez”, y por otro lado, la Presidenta, al ser candidata, “se extralimita en su mandato dado por el Tribunal Constitucional que sería solamente administrar unas elecciones, pero trata de prorrogarse para utilizar el poder en otras acciones que no le competen a un gobierno de transición”.

Dijo que esta confrontación deja de lado el bienestar de la población y del país y se centra en cálculos políticos de ambas partes, motivo por el cual el proyecto de Ley no está prosperando en el Legislativo.

Rodríguez explicó que cuando son leyes que involucran recursos económicos administrados por el Ejecutivo, necesariamente debe consultarse a la cartera que corresponde, en este caso a los ministerios de Economía y Salud, para que dé una opinión sobre la viabilidad o inviabilidad del proyecto, sin embargo, hasta la fecha “no responde”.

“El ejecutivo no responde respecto a esa consulta que hace Legislativo, en esta y en otras leyes”, apuntó el senador.

Refirió que el gobierno bien podría resolver esta situación derogando, abrogando o modificando algunos decretos y definitivamente podría destrabar este asunto, sin embargo, “el Ejecutivo nuevamente realiza la artimaña de querer hacer quedar mal al oponente político y lo que hace más bien es echarle la culpa al Legislativo cuando puede resolver desde un punto de vista estrictamente administrativo”.

El diputado Franklin Flores confirmó que hasta la fecha el ministerio de Economía no dio una respuesta definitiva al Legislativo sobre si existen o no los recursos para aprobar la ley del 10% de presupuesto para salud, y por lo tanto es el Ejecutivo el que está trabando la ley. Dijo además que el Gobierno podría por medio de un Decreto Supremo disponer de los recursos, como ya lo hizo para la compra de gases y granadas. Flores sospecha que el Gobierno no tiene de dónde disponer el dinero, pese a que la presidenta Añez lo anunció el 17 de enero.

“Hasta la fecha solamente hemos recibido informes preliminares, nada definitivos, en donde el Ministerio de Salud nos dice ‘si se trata de economía, preguntar al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas’, y el Ministerio de Economía nos dice ‘que el Ministerio de Salud se haga cargo y debe consensuar con los sectores involucrados que son los municipios, las gobernaciones y el nivel central de Estado’, porque el dinero tiene que salir de ahí”, refirió Flores.

El diputado dijo además que hace tres semanas el Ministerio de Economía envió una nota al Legislativo para que como diputados proyectistas elaboren un estudio técnico para que haya sostenibilidad financiera.

“Estamos en eso, hemos notificando a los diputados proyectistas para que podamos trabajar en eso, pero paralelamente la comisión ha invitado a la FAM-Bolivia (Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia – ‎FAM-Bolivia) y al propio ministro de Salud y al ministro de Economía y hemos solicitado los informes definitivos, esperamos que lo hagan lo más antes posible porque es un tema absolutamente importante”, apuntó.

La diputada Shirley Franco indicó que ante la paralización del tratamiento del proyecto de Ley por parte de la comisión de Salud de la Cámara Baja, presidida por el MAS, solicitó al presidente de Diputados, Sergio Choque, que se lo agende para tratarlo en el pleno de Diputados.