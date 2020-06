Senadora con sospecha de Covid sesiona «arriesgando la salud de todos»

jueves, 18 de junio de 2020 · 21:26

La senadora del Partido Demócrata Cristiano (PDC) Rosario Rodríguez tomó este jueves la palabra en la sesión de la Cámara Alta, para que se note su presencia pese a que se encuentra con baja médica de tres días, debido a que es sospechosa de tener coronavirus, ya que, según ella, presenta los síntomas de la enfermedad.

“Presidenta (Eva Copa), como bien saben aquí los colegas, tengo una baja médica de tres días, me estoy haciendo hacer (sic) la prueba del Covid-19 porque tenía algunos síntomas, tengo la baja de tres días y no me la aceptaron, pero estoy acá”, dijo la senadora al iniciar su alocución.

Después de presentarse, la senadora afirmó: “Dios quiera que no sea nada grave, si sale negativo, bendito sea Dios, porque estoy arriesgando mi salud, la de todos ustedes y de mi familia. Mire que otros están presentado permisos, no vienen a trabajar y yo con baja estoy acá, presente, eso quiero hacer constar”.

De inmediato Copa respondió a las declaraciones de Rodríguez y aseguró que se debe tener mucha precaución al mencionar algo así, debido a que puede alarmar a los otros senadores y recordó que los dos casos confirmados en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) se debieron a contagios en las regiones de los ahora enfermos.

“Quiero pedir a los senadores que posiblemente se están haciendo las pruebas por precautelar su salud, sean responsables con sus declaraciones y no alarmar. La senadora Bilgay (Méndez) adquirió el virus en su departamento, en Beni y no acá, en La Paz; nuestra otra colega no está confirmado, pero está en los siete días de aislamiento y está en su departamento”, declaró Copa.

Además, la presidenta del Senado increpó a Rodríguez por no cuidar su salud y la de sus colegas pese a la orden del médico de quedarse en su casa. «Si se la hizo venir a la senadora Rosario es porque ella estaba acá en La Paz, en su oficina. Cuando uno tiene baja médica se queda en su domicilio a cumplir”, manifestó.