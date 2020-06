Ser jurado en plena pandemia: tres corrientes abren polémica

Pablo Peralta M. / La Paz

Al menos tres corrientes de opinión abren la polémica en torno a ser jurado electoral en los comicios del 6 de septiembre, con el telón de fondo de la pandemia de la Covid-19. Desde el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se subraya la importancia del jurado electoral y se anuncia medidas “para precautelar la salud pública”.

El tema cobró vigencia luego de que el Ejecutivo promulgara la ley que fija que los comicios se realizarán el 6 de septiembre, y después de que el TSE reanudó las actividades del calendario electoral. Para el 7 de agosto está previsto que se lleve adelante el sorteo para la selección de jurados.

La primera corriente de opinión está representada por quienes advierten con querellarse contra el TSE si son seleccionados, vía sorteo, como jurados. La senadora de Unidad Demócrata Carmen Eva Gonzales es una de las que apuntala esta tendencia. Ella compartió a través de sus redes sociales un mensaje en ese sentido, acompañado por la pregunta: “¿Quién en su sano juicio va aceptar ser jurado electoral?”.

Franz Rafael Barrios, investigador jurídico, prevé lo siguiente: “Los ciudadanos ‘sorteados’ para ser jurados electorales, entre otros de quienes depende la realización de los comicios, opondrán excusas -en el marco de la Ley 018- para no exponerse al contagio de la Covid-19 y evitar morir”.

La segunda tendencia está representada por quienes anuncian que asumirán el rol si son seleccionados. “Si me toca ser jurado, seré jurado. ¿Arriesgaré mi salud? Sí. Es lo menos que puedo hacer si he visto amigos médicos jugárselas y perder la vida por cuidarnos y salvarnos. Si he visto a militares y policías enfrentar el miedo de la gente y, muchas veces, soportar la incompresible falta de respeto. Si veo a mis amigos y hermanos periodistas salir todos los días a las calles en busca de las noticias y el 6 de septiembre también estarán al pie del cañón. ¿Yo veré de palco? No, señor”, aseguró el periodista César del Castillo.

Por su parte, Puka Reyesvilla escribió: “Si me eligen jurado electoral, asumiré dicha responsabilidad cívica”.

“Yo sí iré a votar y si tengo que ser jurado también lo haré e insto a todos a hacerlo y no regalar el poder nuevamente a los narco-terroristas”, se lee otro mensaje en las redes que fue compartido por varios usuarios de las redes sociales.

En la tercera corriente están quienes señalan que serán jurados, pero exigen condiciones. Entre sus pedidos están desde que se les tomen pruebas de Covid-19 hasta un seguro de vida. “Seré jurado electoral siempre y cuando el TSE me otorgue las garantías científicas de que no contraeré coronavirus”, escribió un usuario.

El presidente del TSE Salvador Romero subrayó que los jurados tienen una función de alta relevancia en los comicios. “Cumplen una función decisiva en la jornada electoral. Son actores fundamentales para el éxito de este proceso electoral. Son la primera garantía de la transparencia del proceso electoral. Son quienes cuidan y cuentan los votos de sus vecinos, de los miembros de su barrio, de su comunidad”, expresó.

La autoridad electoral indicó que la normativa electoral contempla la posibilidad de que un elector que fue seleccionado pueda excusarse y acogerse a las causales que prevé la ley, entre las que están: enfermedad probada con certificación médica, estado de gravidez y fuerza mayor o caso fortuito comprobado documentalmente.

Respecto a las medidas de bioseguridad, Romero sostuvo que el TSE está agotando “todas las medidas para precautelar la salud pública, no solamente en la jornada de votación, sino también en el manejo de material electoral”.

La Constitución Política del Estado establece que los jurados electorales forman parte del Órgano Electoral. La ley de esa institución dispone que el jurado “se constituye en la máxima autoridad electoral de cada mesa de sufragio y es responsable de su organización y funcionamiento”.

El calendario electoral prevé que entre el 10 y 16 de agosto se abrirá el periodo para que quienes fueron seleccionados jurados, vía sorteo, y no puedan ejercer ese rol, presenten su excusa. La capacitación a jurados se llevará adelante entre el 10 de agosto y el 6 de septiembre.

El TSE informó ayer que se capacitará a los jurados a base de tres modalidades: de forma presencial (con grupos de 12 personas), de forma virtual, y a través de los medios televisivos y radiofónicos.

Sergio Ardaya, autor del informe Bolivia: Elecciones en tiempos de emergencia sanitaria, recomienda considerar la posibilidad de integrar la nómina de personas seleccionadas como jurado electoral con personas jóvenes con bajas condiciones de riesgo ante la Covid-19, para evitar mayor exposición de poblaciones vulnerables a la enfermedad.

Rol La Ley del Órgano Electoral Plurinacional establece que el jurado electoral “es la ciudadana o el ciudadano que se constituye en la máxima autoridad electoral de cada mesa de sufragio y es responsable de su organización y funcionamiento”.

