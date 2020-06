Si el Apertura termina en una sede, cada equipo debe invertir $us 160 mil

Campeones

jueves, 18 de junio de 2020 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

Los Tiempos / Cochabamba

La comisión de competencias de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) estima que si los clubes aceptan finalizar el torneo Apertura en una sola sede cada equipo requerirá una inversión mínima de $us 160 mil.

Adrián Monje, director de la comisión de competiciones, explicó que si los clubes optan por esta opción en el mejor de los casos deberán permanecer en la sede por un mínimo de dos meses. Y aunque deberán los equipos los que vean por sus logísticas, su dirección elaboró algunos estimados a solicitud del presidente de la FBF.

“Estamos hablando de más o menos de 35 personas, por 50 dólares cada uno, son 1.750 dólares el día que tendría que pagar cada club. Si eso se multiplica por el tiempo mínimo que serían 60 días, estamos hablando de más o menos 105 mil dólares solo en el tema de alojamiento y alimentación”, explicó Monje, a los medios.

A estos gastos se deben sumar la logística de los siete partidos que deben correr por cuenta de los clubes, cuando oficien de locales como el tema del arbitraje, para lo que se necesita al menos $us 21 mil.

Además cada club debe contemplar los costos que implica la implementación de los protocolos de bioseguridad, donde cada institución debe hacer una primera inversión de $us 18 mil y después $us 6 mil para suministros por mes. Por lo tanto, serían $us 24 mil por los dos meses que se quedarían en la sede.

“Todos estos montos cada club tendrá que ir sumando y evaluando, algunos llegarán a un mejor hotel y gastarán un poco más y otros a otros lugares donde gasten un poco menos, pero el promedio que se está sacando en dos meses de competencia es de unos 160 mil por cada club”, explicó Monje.

Estos costos podrían subir si el torneo se amplía un poco más, porque la idea es jugar miércoles y domingo, pero en medio se podrían fijar partidos de la Copa Libertadores o las Eliminatorias, lo que podría alargar la estadía de los equipos en la sede para finalizar el Apertura.

Las opciones

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) envió un cuestionario a los Servicios Departamentales de Deportes y Asociaciones de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Chuquisaca y Tarija, ya que estos departamentos fueron postulados como posibles sedes para finalizar el torneo Apertura.

“Se ha enviado un cuestionario para hacer un relevamiento de datos. Ya hemos remitido las notas correspondientes a los Sededes, las asociaciones y a todos los clubes que son de la División Profesional y son parte de estos departamentos para tener una base de datos y en función a eso poder elaborar un informe, para presentarlo y en base a él en un Consejo donde se tome la decisión”, explicó Adrián Monje.

Santa Cruz, La Paz y Cochabamba tienen la ventaja de contar con más escenarios aprobados por la FBF.

Viceministerio

La Federación Boliviana de Fútbol aún espera que la comisión médica del ahora Viceministerio de Deportes pueda aprobar el protocolo de bioseguridad entregado hace unas semanas.

Además este protocolo debe ser remitido a los Ministerios de Salud y Educación, para que en función a sus respuestas se pueda tener una fecha tentativa para la vuelta a los entrenamientos y al campeonato profesional.

La última fecha tentativa que emitió el exministro de Deportes, Milton Navarro, fue que la actividad deportiva podría volver recién en el mes de septiembre u octubre.

