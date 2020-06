Silvia Lazarte, la indígena que presidió la Constituyente

Ivone Juárez y Yolanda Mamani Cayo / La Paz

La líder sindical y presidenta de la Asamblea Constituyente Silvia Lazarte Flores falleció ayer en la ciudad de Santa Cruz a los 56 años, después de enfrentar una larga enfermedad pulmonar. Lazarte fue la mujer de pollera, que por dos años (2006-2008) condujo la elaboración de una nueva Constitución Política del Estado (CPE) para Bolivia.

“Yo sólo quería cambiar la Constitución a lo que he vivido. Todos me cuestionaban. Los periodistas me preguntaban sobre mi profesión, pero no era ni bachiller. Era mujer, no era abogada, no conocía la justicia sino la injusticia”, dijo Lazarte en una entrevista a Página Siete, tiempo después de que fue puesta en vigencia la nueva Constitución.

Lazarte nació en Cochabamba, en enero de 1964. Desde muy joven, siendo una adolescente de 16 años, siguió los pasos de su padre, Desiderio Lazarte, quien fue dirigente del sindicato Pedro Domingo Murillo del Chapare y debido a su enfermedad, la dejó como su sucesora en la dirigencia sindical.

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

Sin embargo, su pedido quedó en el vacío en aquel mundo dominado por hombres, porque apenas dejó el Chapare, Silvia fue prácticamente expulsada de la vida orgánica del lugar que su padre fundó a principios de 1980.

Pero el carácter y liderazgo innato de Lazarte, quien asistía de forma regular a las reuniones sindicales, ganó la voluntad de los dirigentes, todos varones, quienes se acostumbraron a su presencia, debido a su capacidad de organización, su carácter imponente y su consecuencia. Además, su progenitor le había comprado 20 hectáreas de tierra en nuevo Chapare, lo que le ayudó a tener voz.

Más de 20 años después, en 2006, Silvia Lazarte estaba otra vez ante un nuevo desafío, pero esta vez de una magnitud que jamás había imaginado: presidir la Asamblea Constituyente de Bolivia, que, entre 2006 y 2007, modificó la Constitución Política del Estado.

Con la CPE nueva en sus manos, Lazarte en un acto.

Ya no era la joven asustada, era una mujer que se había consolidado en el campo sindical a través del movimiento campesino y cocalero y había sido elegida constituyente de los productores de Santa Cruz por el MAS.

La participación de Silvia Lazarte en el cambio de la Constitución Política boliviana fue histórico. Algunos afirman que su papel en el proceso constituyente fue controvertido: para otros fue destacado y marcó la agenda de la Asamblea, pero hay quienes también afirman que su rol fue obsecuente y sin gran trascendencia.

Lo cierto es que, concluida la Asamblea Constituyente, Silvia Lazarte regresó a su terruño en Santa Rosa de Sara para cultivar arroz, soya, maíz y sorgo y también dedicarse a la crianza de animales de granja, pero sin dejar la vida orgánica del sindicato y la actividad política.

Sin embargo, en los últimos años la salud de Silvia fue tornándose delicada por una enfermedad en los pulmones, reveló ayer a Página Siete el diputado Édgar Montaño quien cuenta que visitaban a Lazarte de forma regular.

“Nosotros normalmente la visitábamos cada fin de mes. Ella ya padecía de esta enfermedad desde hace muchos años ya. Casi desde la Constituyente tenía un poco de deficiencia para respirar, es decir tenía una enfermedad pulmonar. Entonces eso ha ido socavando la salud de la compañera”, afirmó.

Para Montaño, las actuales circunstancias de la cuarentena por el coronavirus que impidieron visitarla afectaron el ánimo de la dirigente. “El estar sola sin sus compañeros que siempre le visitábamos, puede ser que la parte psicológica también haya afectado este trágico fallecimiento”.

Varios políticos del MAS expresaron su pesar por la partida de la líder sindical, entre ellos el expresidente Evo Morales y el candidato Luis Arce Catacora.

“Nos ha dejado Silvia Lazarte, hermana entrañable, que alentó con su espíritu revolucionario la construcción de una Bolivia diversa culturalmente y más justa, como militante y presidenta de la Asamblea Constituyente. Mis condolencias a su familia y al pueblo boliviano”, publicó Morales en su cuenta de Twitter.

Morales y García Linera reciben la nueva Carta Magna.

“Un profundo dolor embarga mi corazón, falleció la hermana Silvia Lazarte. Luchadora social, dirigente indígena campesina y presidenta de la histórica Asamblea Constituyente que cambió nuestra Bolivia. Ejemplo de lucha y dignidad. Acompaño a su familia en este difícil momento”, escribió ayer Luis Arce.

Más tarde, el expresidente y candidato por Comunidad Ciudadana Carlos Mesa también rindió un homenaje a Lazarte. “Silvia Lazarte simbolizó la presencia de la mujer indígena en el espacio de la construcción política, que busca construir un país más inclusivo. Mis condolencias a su familia por su fallecimiento”, publicó anoche.

Fuente: Página Siete Digital