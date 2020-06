Sube el precio del pollo en mercados y los productores piden control para evitar la especulación

Con más 75 días de cuarentena y una paulatina reactivación de los mercados, empieza a notarse un mayor movimiento en los centros de abastecimiento de la capital cruceña, pero también crece la molestia de los consumidores que observan un alza en el precio de carne de pollo.

El kilo se vende hasta en Bs 12 en algunos espacios de la ciudad. Sin embargo, los productores señalan no ser responsables de los incrementos.

Desde el sector avícola, apuntan a la especulación que se genera entre los intermediarios y vendedores finales. Las empresas del sector todavía no consiguen un equilibrio y no terminan de cuantificar sus pérdidas.

El vicepresidente de la Federación Nacional de Avicultores y titular de la Asociación de Avicultores de Pollos Parrilleros (Avipar) de Santa Cruz, Winston Ortiz, manifestó que los productores están llegando a un punto de equilibrio, debido a que el kilo de pollo vivo en las granjas pasó de Bs 3 a Bs 7.

Pero, según el dirigente, esto no significa que el precio deba estar por encima de los Bs 10,50 y apunta a que la especulación lleva al incremento de precios y es la Alcaldía la responsable de ejercitar el control.

Ortiz sostuvo que, desde el inicio de la cuarentena, el sector registra pérdidas por $us 50 millones y que la flexibilización permitió un respiro parcial para las empresas y productores avícolas, pero no soluciona los problemas que atraviesa el sector primario.

«Los problemas de la avicultura no son coyunturales, sino estructurales. La única solución a estos problemas, es la planificación en conjunto con las autoridades para debatir políticas públicas y se abran mercados para los excedentes«, señaló Ortiz, a tiempo de agregar que no han recibido ninguna llamada del Gobierno, pese a ser responsables del 45% de la producción nacional.

Por su parte, el presidente de la Asociación Departamental de Avicultores de Santa Cruz, Ricardo Alandia, explicó que la apertura de los mercados en el país no fue oportuna y se dio en un momento en el que la gente no cuenta con liquidez para el consumo.

«El punto de equilibrio de la producción llegaba a 18 millones de pollos por mes y ahora no cargamos en las granjas ni 13 millones», lamentó Alandia.

Además, agregó que se están realizando gestiones con la Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro) para que el Gobierno atienda las demandas del sector productivo.

Alandia, también lamentó que los bloqueos de los últimos días, convocados por los alcaldes cruceños para exigir que sean atendidas otras demandas, afectaran la logística del sector productivo.

«No digo que las demandas de los alcaldes no son correctas, sino que deben ubicarse porque en los mismos municipios hay miles de productores, no solo avícolas que se ven afectados. Por ejemplo, los pollitos nacen en las granjas los martes y justo hay un bloqueo. No pueden esperar más de cuatro horas para ser llevados a las granjas y eso afecta al productor», expresó.

La directora de Mercados Mayoristas de la municipalidad cruceña, Carol Viscarra, expuso que cuando se dan bloqueos no solo se perjudica la población, sino también los productores (de toda la cadena productiva).

«Cuando hay una semana de bloqueos, empiezan a subir precios, pero de momento no hay desabastecimiento«, expresó.

Fuente: https://eldeber.com.bo