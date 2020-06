Téllez presenta carta de «renuncia irrevocable» por «motivos estrictamente personales»

Campeones

miércoles, 24 de junio de 2020 · 00:25

Fuente: paginasiete.bo

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

Página Siete / La Paz

Por “motivos estrictamente personales”, Freddy Téllez presentó ayer su carta oficial de “renuncia irrevocable” al cargo de director general ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol. Miembros del comité ejecutivo del ente adelantaron que rechazarán su dimisión.

Téllez formalizó así su salida de la FBF y del puesto que ocupó durante dos años. Agradeció al titular de la FBF, César Salinas, a quien solicitó fecha y hora para entregar su despacho, además de la documentación que está bajo su resguardo.

La semana pasada, Téllez publicó en Facebook su renuncia. Explicó que tomó la determinación por discrepancias con Salinas, quien le prohibió hablar de la FBF con la prensa.

“Hablar con la verdad, ampararse en la norma, defender el trabajo, no ser atropellado, no aceptar abusos y decirlo públicamente trae problemas. No acepto la instructiva y renuncio públicamente al cargo de Director Ejecutivo de la FBF. Acepto a título personal cualquier invitación a la prensa, para emitir mi criterio haciéndome responsable de mis declaraciones con documentos en mano”, escribió en la red social.

Salinas advirtió que “a partir de la fecha queda terminantemente prohibido dar conferencias de prensa sobre la actual coyuntura que atraviesa el fútbol en nuestro país”.

El comité ejecutivo de la FBF también anticipó que rechazará la renuncia de Téllez, según confirmó Marco Rodríguez, integrante del consejo federativo.

“Por lo que conversé con los demás miembros del comité ejecutivo, no se le aceptará la renuncia”, resaltó Rodríguez, que justificó que “hace un buen trabajo y, en el tiempo que está, hizo relaciones muy importantes en Conmebol y FIFA”.