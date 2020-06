«Tenemos un solo termómetro, no tenemos ni lavandina, no digan que el sector salud no responde, no se limpien con nosotros».Palabras conmovedoras de una Dra. en Llallagua. ¡Asuman su responsabilidad! ¡Dejen de gastarse nuestra plata en aviones y comisiones y atiendan a la gente! https://t.co/LEMZfi9eg6





