«Tiempo de actuar» la campaña por la niñez para recaudar Bs. 1.000.000

Unicef y Red Uno se unen para recaudar 1 millón de bolivianos en la campaña “Tiempo de actuar”

Unicef y Red Uno se unen en la campaña “Tiempo de actuar” cuyo objetivo es recaudar un millón de bolivianos para que la niñez vulnerable pueda enfrentar al COVID-19 con la contratación de personal para hospitales materno-infantiles, adquirir suministros bio-sanitarios a centros de salud y mejorar instalaciones sanitarias de unidades educativas y la compra de pruebas para diagnosticar Coronavirus. La campaña se inicia hoy y concluye el 29 de junio.

Red Uno promoverá través de menciones, entrevistas en directo en sus programas invitando a su teleaudiencia a unirse a esta campaña y así convertirse en “Héroes y Heroínas de la Niñez” al lograr la meta de recaudación trazada. Las personas que deseen aportar para salvar las vidas de miles de niños y niñas bolivianas deben ingresar a la página www.unicef.org.bo o llamar a la línea gratuita 800 10 1380 y así donar mensualmente 50, 70 o 100 bolivianos, que serán debitados automáticamente de sus cuentas de ahorro.

Así esa red de televisión se convierte en un medio comprometido con la niñez en tiempos de crisis y en el principal aliado de UNICEF en la campaña #TiempoDeActuar.

La planta gerencial de Red Uno festejó su alianza con el organismo internacional, recordando que “desde inicios de la emergencia (por la pandemia del COVID-19) trabajamos incansablemente desde todos los frentes posibles”. Y añadió: “En esta oportunidad, sabemos que es TIEMPO DE ACTUAR, por quienes más lo necesitan; los niños, niñas y jóvenes de todo el país. Celebramos nuestra alianza con UNICEF, junto a ellos haremos todo lo que esté en nuestras manos para recaudar los fondos necesarios y así llegar a cada niño y niña”.

Similares compromisos asumen varias celebridades de Bolivia que serán parte importante en la campaña promoviendo, a través de sus redes sociales, la participación de sus seguidores para que se conviertan en donantes y por tanto en Héroes y Heroínas de la Niñez. Participarán: Hugo Dellien, Chavo Salvatierra, Conejo Arce, Fabio Zambrana, Matamba, Javicho Soria, Grupo Octavia, entre muchos otros; además de todas las figuras de la Red Uno como Carlos Rocabado, Carlos Marquina, Gabriela Zegarra, Ximena Zalzer, Marcela Gonzales y Sebastián Putz.

Defender a la niñez del COVID-19

Con el dinero recolectado en esta campaña se contratará 40 técnicos de salud en hospitales materno-infantiles, se dotará de suministros a establecimientos de salud (23.000 barbijos, 6.700 pares de guantes, y 675 gafas protectoras) y toneladas de alcohol en gel y jabón líquido

Pero además se financiará el mantenimiento y mejora de instalaciones en 500 unidades educativas, de esa forma más de 200.000 estudiantes tendrán acceso al lavado de manos. La compra de pruebas de diagnóstico se hará con el dinero que se recaude, al cual se sumará el aporte de otros aliados de Unicef. Y por último, continuar el apoyo psico-emocional a miles de personas a nivel nacional y prevenir la violencia a través de la línea gratuita “Familia Segura”

Acción inmediata de Unicef ante la pandemia

La pandemia del Coronarivus cambió la vida de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) de todo el mundo, en el caso boliviano 3.500.000 no asisten a labores escolares, 400.000 menores de 5 años están en riesgo de no recibir vacunas, se registraron 169* denuncias de agresiones sexuales a niños en 60 días de cuarentena, hay cerca de 3000 denuncias de violencia en el hogar contra niños y adolescentes entre marzo y mayo de este año, existen más de 500 niños, niñas y adolescentes infectados por COVID-19, pero también el 21 por ciento de la población no tiene acceso al agua potable, lo mismo sucede con aproximadamente 1000 escuelas.