Tuto Quiroga propone reunión el 15 julio para evaluar la viabilidad del cronograma electoral

El candidato presidencial por la alianza Libre21 Jorge Tuto Quiroga propuso hoy que cinco días antes de reactivar el cronograma electoral previsto para después del 20 de julio, se tenga una reunión entre las cúpulas del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Legislativo, Ejecutivo, Iglesia Católica, alianzas inscritas, comunidad internacional y

expertos sanitarios, para evaluar la viabilidad del cronograma electoral con miras a las elecciones ya fijadas

del 6 de septiembre.

Dijo que esta reunión del 15 de julio podría determinar si existen condiciones para que las elecciones se realicen con apropiadas medidas de bioseguridad, que otorguen plenas garantías para la salud de ciudadanos, jurados y autoridades electorales durante todo el proceso; así como la seguridad que llegarán misiones completas de observación de la OEA, Unión Europea y de las Naciones Unidas, para estos comicios trascendentales.

“Sin consignas, sin oportunismo y con claridad, eso es lo responsable, eso es lo correcto, eso es lo que Bolivia necesita”, manifestó a tiempo de señalar que con la falta de pruebas, la carencia de unidades de cuidados intensivos, la cuarentena caótica y los incrementos en Sudamérica, nadie puede estar seguro.

Explicó que en medio de la angustia nacional ante el coronavirus, su posición en tres reuniones a través de los delegados Libre21, y en persona el 2 de junio en el TSE, ha sido siempre la misma: el derecho a la vida tiene supremacía constitucional sobre otros derechos, y por eso el cronograma electoral debe establecerse, con plena libertad y responsabilidad por el TSE, en función a la evolución epidemiológica; ese mismo TSE seleccionado por el Legislativo y el Ejecutivo, por el MAS y Demócratas.

Aclaró que no sindicará de prorroguista al gobierno por el cambio permanente de las proyecciones del pico de contagios que cada ministro de Salud dijo en su momento, sin embargo cuestiona los argumentos del Ejecutivo de promulgar una ley bajo presiones. “Gobernante que se queja de las presiones es como el marinero que culpa al mar; son gajes del oficio”, indicó.

Recordó que “hace 15 años vimos que la ley del IDH no se promulgó, ni se observó. Hoy vemos que esta Ley de Elecciones sí se promulga y se observa. Esa figura no existe. Gobernar es decidir y una ley el Ejecutivo la puede promulgar, observar o puede activar recursos ante el Tribunal Constitucional. Una firma presidencial no es autógrafo, causa estado y vale para todos”, precisó.

El candidato presidencial señala que Bolivia, bajo asedio de muchas figuras corruptas y gobiernos Maduristas del Grupo de Puebla, está saliendo de 14 años de latrocinio delincuencial, autoritario, inconstitucional y fraudulento. Por eso y por el coronavirus, Bolivia enfrenta una triple crisis: sanitaria, económica y una de ingobernabilidad institucional que afecta a todos los poderes.

Quiroga indicó que por ese motivo Bolivia necesita un nuevo gobierno con legitimidad, capacidad, credibilidad y firmeza para encarar la enorme tarea de reconstrucción económica y reparación democrática. “Dios decidirá si la pandemia nos permite votar ese día”, manifestó.

Fuente: Prensa Libre 21