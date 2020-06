Un ministerio para la cultura no es un fin en sí mismo, sino un medio, de varios, para impulsarla. No nos equivoquemos al pelear por el medio y no por el fin. O estaba bien aquel ministerio y destinar el presupuesto para el Dakar ?





Fuente: Samuel Doria Medina por Samuel Doria Medina

*Nota: Los artículos con la etiqueta Presidenciables se autopublican tomando para el título los primeros 90 caracteres del tuit generado por cada una de las personas que están en este grupo.