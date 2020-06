Valverde: ‘La presidenta privilegió la política y la candidatura por encima de la salud de la gente’

Carlos Valverde. – Tiempo de Cuarentena de Salud.- Achacar a otros las responsabilidades propias no es un buen ejemplo; no le salió bien a la presidenta firmar la ley y repudiarla. El proyecto de protocolo para jurados electorales es poca cosa: Tuto Quiroga plantea reunión en julio 15 para evaluar; Samuel Doria Medina no logra justificar a la presidenta. Es muy complicado que te moleste que te digan prorroguista pero no pase nada si tenés la obligación de demostrar que tu gobierno no es corrupto

Fuente: Carlos Valverde