Viceministro de Tesoro denuncia que bancada del MAS rechazó aprobación del crédito del FMI para afrontar la pandemia

El viceministro de Tesoro y Crédito Público, Carlos Schlink, denunció que la bancada de los diputados titulares del Movimiento al Socialismo (MAS), por unanimidad, rechazó la aprobación del crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobado por el directorio de este organismo multinacional en abril y cuyo monto es de $us 327 millones.

La autoridad aclaró que la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados está en contra de la aprobación del crédito, un préstamos que dijo tiene las condiciones económicas que nunca se ha tenido en anteriores años.

“Del 2007 al 2019 esta comisión y los anteriores diputados masistas aprobaron 230 créditos por un monto de $us 17.000 millones. Hoy que estamos necesitando los recursos por el tema de la pandemia, rechazan el crédito del FMI ($us 327 millones), argumentando que no cuentan con documentación de respaldo”, mencionó, a tiempo de señalar que se les presentó los informes técnicos, legales y condiciones del crédito que no es similar a ninguno de los 230 créditos que aprobaron en tres gestiones del gobierno del MAS.

Schlink expuso que piden contratos de préstamos y el Decreto Supremo, algo que, según dijo, no son necesarios porque el crédito del FMI no requiere documentación ni respaldo, pues Bolivia es accionista del organismo multilateral, “por eso que no requiere de un contrato ni un decreto”, aclaró.

De las condiciones del crédito, habló de cinco años de plazo, tres años y tres meses de gracia, con una tasa de interés del 1%. El crédito del FMI fue aprobado por su directorio en abril y Schlink aclaró los recursos están en cuentas del Estado, pero al ser rechazado afirmó que no serán utilizados y que planteará la devolución.

“Tal vez la Comisión de Planificación tendrá mejores argumentos para conseguir recursos, el Ejecutivo está realizando esfuerzos extraordinarios para conseguir recursos”, exclamó el viceministro, al contextualizar que el anterior dejó en quiebra al Tesoro con un déficit de Bs 18.500 millones y una deuda de $us 3.000 millones con empresas privadas, nacionales y extranjeras.

Ayer, la diputada masista Otilia Choque, que preside la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, afirmó que esta instancia no aprobará ninguno de los proyectos de ley emitidos desde el Órgano Ejecutivo, en tanto no se complete la documentación observada y se presenten los contratos del préstamo con organismos internacionales. Aludió que no es adivina.

La parlamentaria mencionó que, desde el Ejecutivo enviaron proyectos de ley con cinco hojas, sin la documentación de respaldo pertinente. Expuso que nadie puede obligar a la comisión a aprobar créditos sin conocer los contratos y sin documentación de respaldo técnico y jurídico.

Hizo notar que cursaron notas para que envíen el contrato de préstamo para conocer las condiciones (plazos y pagos) y saber si el Estado tiene la capacidad de endeudamiento y la condición de pago para asumir el préstamo.

Según Choque, son ocho los proyectos observados por falta de documentación y aclaró que la comisión aprobó cinco créditos para atender emergencias por Covid-19, descartando así versiones en sentido de que existe un bloqueo parlamentario y afán de perjudicar a la actual gestión de Gobierno.

Fuente: https://eldeber.com.bo