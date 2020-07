...última reunión del Mercosur, el pasado 2 de julio. «Nunca he reconocido la autoridad del gobierno boliviano actual (de Jeanine Añez ). No lo voy hacer. Yo...

www.forbes.com | 18 hours ago

...been infected with the virus include Honduran President Juan Orlando Hernández and Bolivian interim president Jeanine Añez. Full coverage and live...

Compartido: 644