Ajedrez: Bolivia tiene su equipo completo para la Olimpiada Mundial

Vera, Borda, Titichoca, Mollo, Mamani y Estrada se quedaron con los seis cupos de suplentes de la selección al ser los mejores del Final Clasificatorio

Los ajedrecistas Pavel Vera, César Borda, el Candidato a Maestro (CM) Daniel Titichoca, Nicole Mollo, la Maestra Fide (MF) Anahí Mamani y la Maestra Internacional (MI) Lucía Estrada fueron los mejores del torneo Final Clasificatorio online que se llevó adelante el sábado por la noche y se quedaron con los seis cupos de suplentes para conformar la selección nacional que participará en la primera Olimpiada Mundial virtual (del 22 de julio al 30 de agosto).

Estos pensadores se unen a los seis titulares de Bolivia: el Gran Maestro (GM) Osvaldo Zambrana, el MI José Gemy (ambos de la categoría Absoluta); la MI Daniela Cordero y la MF Jessica Molina (Absoluta); el CM Fernando Bolaños y la MI Nataly Monroy (los dos Sub-20).

El certamen online tuvo la participación de 30 ajedrecistas: los 25 clasificados (15 varones y 10 damas) del torneo Preliminar que se realizó el jueves y cinco pensadores que se inscribieron directamente gracias a sus títulos, los MI Estrada y Johnny Cueto, además de los MF Mamani, Daniel Pinto y Adonay Delgadillo.

El sistema del campeonato fue a nueve rondas, cada una de ellas a cinco minutos más tres segundos.

Fueron unas tres horas de intensa actividad a través de la aplicación Lichess, ya que solo seis plazas estaban en juego: cuatro en la categoría Absoluta (dos en damas y dos en varones) y dos Sub-20 (una por rama).

La gran sorpresa la dio Mollo, de nueve años, al quedarse con el primer lugar de la categoría femenina gracias a los 5 puntos que consiguió. Fue escoltada por Mamani (4,5) y Estrada (4).

“Sorpresivo lo de Nicole, fue un torneo muy disputado, en el que influyen mucho los nervios”, sostuvo Javier Monroy, vicepresidente de la Federación Boliviana de Ajedrez (FBA).

La pequeña ajedrecista sigue mostrando su gran nivel, ya que el 2019 fue su mejor año deportivo al consagrarse campeona panamericana y sudamericana en Sub-8, además de ser la mejor latinoamericana de su categoría en el Mundial al ubicarse decimocuarta.

Vera fue el mejor de la rama masculina (7), seguido por Borda (6,5) y Titichoca (6).

La competencia de varones tuvo igual sorpresas por la eliminación de los principales candidatos para quedarse con los cupos.

“Hubo sorpresas en la derrota del Maestro Internacional Johnny Cueto, también del Maestro Fide Daniel Pinto, quienes eran favoritos, pero ellos perdieron por errores propios”, enfatizó Monroy.

Buen control del torneo

“Para nosotros ha sido un rotundo éxito, sobre todo en los sistemas de control. En un principio adolecíamos de eso, ya que organizábamos torneos virtuales, se inscribían, pero ingresaba otro y ganaba a varios que pudieron estar mejor. Verificamos las partidas y en ninguna se encontró alguna anormalidad”, apuntó el vicepresidente de la FBA.

Agregó que “nosotros vemos las partidas y como ajedrecistas experimentados nos damos cuenta cuando se hacen jugadas de alto nivel y eso es raro. Muchos me reclamaron porque tuvieron problemas de internet, pero no se puede hacer nada porque ni bien termina una partida se programa automáticamente otra, nadie mete mano en esto, el sistema de se encarga de hacer todo, acá no hay trampa, no hay favoritismo para nadie, todo fue lo más transparente posible”.

A toda esta inspección se sumó que la final también se realizó con la plataforma Zoom para poder ver por cámara y en vivo a los ajedrecistas mientras jugaban su partida, aspecto que de igual manera se llevará adelante en la Olimpiada Mundial.

Entrenamiento

Está planificado que los 12 pensadores tengan un torneo de preparación para llegar en forma al evento internacional. “Vamos a tratar de hacer una competencia de práctica a un ritmo más alto, se va a jugar con Zoom, pero todavía no tenemos fechas definidas”, indicó Monroy.

Los jugadores suplentes son de vital importancia en la selección porque al igual que sucede en la Olimpiada Mundial presencial llegarán a jugar en algún momento porque “los titulares igual descansarán y deberán alternar”.

Fuente: Federación Boliviana de Ajedrez