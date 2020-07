Albarracín: el MAS es un monumento al cinismo cuando habla de corrupción y violación a derechos

El exDefensor del Pueblo Waldo Albarracín afirmó este domingo que cuando Evo Morales, Luis Arce Catacora y otros operadores políticos del MAS denuncian corrupción y violación a derechos, se constituyen en un “monumento al cinismo” pesando que así pueden crecer políticamente.

Morales denunció que el gobierno de buscar convulsionar del país para provocar la postergación de las elecciones y tapar la corrupción de la gestión transitoria y seguir con la persecución política.

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

Sin embargo Albarracín tiene otra lectura y sostiene que los actos de corrupción del actual gobierno no potencia el retorno del MAS al poder, porque está demostrado que la corrupción no genera nuevos héroes corruptos, pero aun si el MAS es una organización política que no tiene moral y credibilidad para denunciar hechos irregulares en el manejo de la cosa pública.

Observa que hay militantes del MAS que salen en manifestaciones en una actitud oportunista, tratando de aprovechar la pandemia, pero no se dan cuenta que sus actos también generan repudio ciudadano porque son actos delictivos como el apedrear ambulancias, golpear médicos o bloquear a los botaderos de basura.

Dijo que es obvio que en las próximas elecciones la militancia masista va a seguir votando por sus candidatos, como los cocaleros del Chapare porque saben que al votar por el binomio azul están velando sus propios intereses al pertenecer a una cadena de narcotráfico a partir de la producción y comercialización de cocaína.

“El voto duro no surge porque los seguidores piensan que Evo Morales es un hombre horrado ni que Luis Arce Catacora es el salvador del país, sino porque piensan que estando en el gobierno pueden desarrollar su actividad delictiva con mayor amplitud y protección. Es el voto clientelar y eso no significa que están creciendo cada día”, comentó.

Albarracín aseguró que el retorno del MAS al poder es algo imposible y los permanentes dichos de que ganarán en primera vuelta “es una forma de levantar el ánimo de sus militantes”. Dijo que en última circunstancia, el pueblo votaría mayoritariamente buscando el mal menor.

Sin embargo lamentó los hechos de corrupción que surgieron en el actual gobierno, pero ve que cuando el candidato presidencial del MAS Lius Arce sale a la luz pública criticando hechos de corrupción, “es como si el burro estuviera hablando de orejas”.

La vocera del MAS Marianela Paco dijo que toma las críticas como de quien viene y considera que Albarracín se convirtió en un opositor al MAS porque quiso ser designado en un cargo en el gobierno de Evo Morales sin tener respaldo alguno. Asegura que raíz de esta situación se convirtió en opositor al MAS y luego cómplice del “golpe de estado”, las masacres y todas las violaciones a los derechos humanos del pueblo boliviano.

Sugiere que las investigaciones sobre los hechos de octubre y noviembre del año pasado, sea por organismos internacionales y las comisiones mixtas de la Asamblea Legislativa, incorporen a los personajes del Conade, comités cívicos y otros grupos irregulares para establecer sus grados de responsabilidad penal como autores intelectuales o materiales.

Dijo que los universitarios no deben olvidar como los maltrataba y obligaba a movilizarse para darle el “golpe al estado” y sostiene que Bolivia no debe dar lugar a la “sarta de mentiras y a los amedrentamientos de la junt’ucha antidemocrática del régimen transitorio y sus cómplices”.

Considera que el pueblo boliviano es inteligente y tiene la conciencia clara de que para cuidar la vida y la salud de todos, es el retorno a la democracia, para reconstruir la paz social y la estabilidad económica.

Fuente: erbol.com.bo