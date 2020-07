Alcalde de Betanzos confirma la muerte en plena calle de infectado por coronavirus

El alcalde de Betanzos Juan Téllez lamentó la muerte de un ciudadano que no recurrió a los centros de salud para que reciba atención médica y falleció cuando retornaba a su casa.

Debido a ese lamentable suceso el pueblo de Betanzos está encapsulado hoy y se aprovechará sábado y domingo para, desarrollar el rastrillaje que permita, determinar los contactos y posibles infectados.

“El pueblo de Betanzos se encuentra encapsulado desde las cero horas de hoy, porque sucedió un caso que no quisiéramos ver nunca más. Pasa que un paciente, no se reportó, no fue a hacer sus chequeos y cuando fue al centro de salud de Betanzos, era demasiado tarde”, dijo.

Para ese momento, el personal no tuvo tiempo de aplicar el tratamiento. “Él, antes de llegar a su casa, caminando en la calle falleció. Es un fallecimiento en vía pública. Solo después del fallecimiento pudimos sacarle una muestra de sangre para traer aquí a Potosí. El resultado fue positivo para coronavirus”, agregó.

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

Dijo que este tipo de casos no deben repetirse.

“No queremos que pase en ninguna parte, se podía salvar esta vida, a esta persona, a este hermano, si él se hubiese reportado a tiempo. Lastimosamente, después del fallecimiento, los resultados dieron positivo a coronavirus

Exhortó a las personas a reportar cualquier síntoma de sospecha y no esperar que su estado agrave.

“Hermanos, hermanas, les recomiendo: no es pecado tener este virus, no es ningún pecado, no es ningún criminal, ningún malhechor”, exhortó. “Le puede suceder al Papa, le puede suceder a los presidentes, ministros, a los más pobres, no es un motivo de desgracia. Por favor repórtense y si se enteran de algún vecino o alguna persona, por favor, anímenle, no es ningún mal reportarse”, añadió.

Betanzos tiene seis casos, todos bajo control, agregó.

Esta jornada buscan realizar el rastrillaje porque no saben quiénes fueron los contactos directos e indirectos del fallecido, por ello es que intensificarán esas tareas para conocer dónde estuvo el ciudadano que apagó su vida en plena calle.

Fuente: https://elpotosi.net