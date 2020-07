Alfredo Adame atacó de nuevo a Andrea Legarreta: «Es ignorante, falsa»

El actor no tuvo las mejores palabras hacia la presentadora de «Hoy»

El actor Alfredo Adame volvió a lanzarse en contra de Andrea Legarreta y no solo la llamó “ignorante” sino que dijo que le parece una mujer de “doble moral”.

Durante su participación en el programa SNSerio de Multimedios, Adame atrajo los reflectores por debatir los señalamientos de los presentadores respecto de la manera en que se ha dirigido a algunas mujeres y también por volver a arremeter contra Legarreta, quien fuera su compañera hace más de dos décadas en el programa Hoy.

Adame aseguró que “nunca le he pasado por encima a nadie para tener un beneficio económico, para tener fama. Entonces, qué hace la gente conmigo, necesitan mis reflectores, necesitan mi fama, necesitan sus cinco minutos de fama conmigo para poder ponerse a un nivel que no les corresponde”.

Y es que en momentos el programa resultó bastante intenso, sobre todo cuando recordaron cómo Adame insultó a los integrantes de la emisión por haber hablado en su contra.

Ellos le dijeron que muchas mujeres se sentían agredidas por él y Adame se defendió poniendo el ejemplo de una mujer de Jalisco con la que sostuvo un romance y terminó ventilando intimidades de él en una revista, pues se refirió al tamaño de su miembro.

También hubo otro momento de tensión cuando Carlos Trejo lo volvió a retar a una pelea y aunque Adame aceptó el desafío, programado para este sábado, finalmente no se presentó.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la manera en que se refirió a Legarreta. Recordó que ella lo acusó de criticarlo luego de una presentación teatral en Monterrey.

“Yo iba protagonizando la obra de teatro y ella iba, y entonces se mostraba envidiosa... de repente un día aquí en Monterrey se nos suben en esa obra, iba Arturo Peniche, Rafael Rojas, se nos suben las fans querían fotos… cuando termina la obra hace declaraciones Andrea Legarreta de que yo rompí la cuarta pared y criticándome al otro día sale en el periódico aquí en Monterrey”, explicó.

El incidente ocurrió años antes de que tuvieran problemas en el programa Hoy.

Las palabras de Adame en SNSerio fueron más allá incluso al cuestionar su labor en televisión. Dijo que Guillermo Ochoa la “vomitaba” en Hoy y que no lograba entender cómo se había mantenido tantos años en la pantalla chica y les pidió que le dijeran una sola virtud de Andrea para permanecer tanto tiempo a cuadro.

“ Me parece que no es conductora, me parece que es ignorante, me parece que es una persona que no tiene nada que hacer en la televisión, eso me parece”.

Incluso recordó unas declaraciones que dio el año pasado en donde puso en entredicho la reputación de la presentadora.

“ Es falsa, es una mujer de doble moral, es una mujer pues de muy mala reputación, es una mujer que se ostentó durante años como la primera dama de Televisa y decía pues que ella era la que mandaba en Televisa y corrió a 7 productores, a 13 conductoras del programa, dejó sin trabajo a medio mundo, a maquillistas”.

De hecho, el año pasado después de que diera esas declaraciones sugiriendo que Legarreta tendría influencia en Televisa por su relación con altos mandos, Andrea respondió en Hoy y aseguró que tomaría acciones legales.

En SNSerio Adame recordó aquel sketch en donde llamó “perra” a Legarreta y por el que se ha dicho que inició su conflicto. Explicó que se trataba de una escena donde ella interpretaba a una mujer “cretina arrogante y soberbia, como es en la vida real” y que habían acordado en que le diría “bruja”, pero al final se le salió la palabra “perra” y Andrea “armó un escándalo, fue allá arriba (con los ejecutivos) a quejarse y acusarme”.

Adame dijo que no le pasó nada porque era consentido, “era el que metía dinero, rating, era el rey del rating”.