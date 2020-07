Añez anuncia Bono Salud y el MAS habla de “chantaje”

Página Siete Digital

Yolanda Mamani Cayo / La Paz

La presidenta Jeanine Añez anunció anoche el lanzamiento de un cuarto subsidio llamado Bono Salud, el mismo que es de 500 bolivianos y llegará a quienes recibieron el Bono Universal, sin embargo, dijo, el pago de este beneficio depende de que el Legislativo apruebe los créditos internacionales. En respuesta, parlamentarios del MAS calificaron el anuncio como un “chantaje” y un acto demagógico de Añez.

“Tenemos un nuevo bono que se llama Bono Salud y que va a llegar a la misma gente que se ha beneficiado con el Bono Universal, a casi tres millones de personas”, informó Añez, e instó a la “asamblea masista” que libere los créditos internacionales para el pago de este bono.

El senador del MAS Efraín Chambi dijo que el Legislativo “siempre” ha viabilizado la aprobación de las leyes y calificó el anuncio de Añez como un acto de demagogia. “Si hay alguna ley que no ha prosperado en la Asamblea es porque simple y llanamente no han cumplido con el procedimiento y los requisitos mínimos que debe tener un proyecto de ley. Si no subsanan, ya no es culpa de nosotros”, afirmó a Página Siete Chambi.

El senador Omar Aguilar, también del MAS, calificó como un “chantaje” las palabras de la presidenta Añez y aseguró que el gobierno no cumple con los requisitos legales para la aprobación de los créditos internacionales. “Qué pena que ahora recurran al chantaje para que la ALP apruebe créditos, sin cumplir el (artículo) 322 de la CPE supuestamente para nuevos bonos. ¿Quién nos garantiza transparencia?, ¿por qué no le hacen previamente un informe al país de todos los recursos recibidos, incluido las donaciones?”, tuiteó Aguilar.

Son alrededor de 1.700 millones de dólares provenientes de préstamos de organismos, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que no han sido liberados por el Legislativo.

Elecciones generales

En relación a una posible y nueva modificación de la fecha de las elecciones, la jefa de Estado afirmó que como candidata por la alianza Juntos cumplirá lo que determine el Tribunal Supremo Electoral y el Legislativo. “Vamos a aceptar todo lo que establezca y todas las decisiones del TSE y lo que apruebe el Legislativo. Yo me he hecho llamar muchas veces prorroguista (…) Si no hubiese sido por esta pandemia ya hubiéramos elegido (un nuevo gobierno)”, dijo.