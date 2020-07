Añez revela que se hizo 10 veces la prueba del Covid antes de dar positivo

Nacional

viernes, 10 de julio de 2020

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital

La presidenta Jeanine Añez señaló la noche de este viernes que desde el inicio de la pandemia por el coronavirus, como manera de precaución se hizo 10 veces la prueba de laboratorio PCR y varias veces la prueba rápida, para saber si se había contagiado el virus. Al final, dio positivo al Covid-19 este jueves, por lo que está aislada y en recuperación.

“En realidad, por el mismo hecho de salir a la calle, de trabajar, y en el último tiempo en el que muchos de mis colaboradores dieron positivo, pues era necesario ( ) me he hecho 10 veces la PCR, he hecho también varias veces la prueba rápida, porque creo que es una medida de prevención”, indicó la mandataria, en entrevista con Red Uno.

Asimismo, dijo que puede dar fe de que la prueba que detecta la enfermedad en el organismo es la PCR, ya que la prueba rápida no detectó que se encontraba contagiada en los días previos al diagnóstico positivo.

“Trabajando desde nuestro aislamiento, 14 días hemos dicho de manera inicial, pero hay que hacerse la prueba para ver cómo sale, porque es probable que se reitere lo positivo y uno tiene que seguir las normás, pero gracias a Dios estoy asintomática, estoy fuerte”, comunicó.

La Jefa de Estado confirmó la tarde del jueves que dio positivo al coronavirus, por lo que se encuentra aislada en la residencia presidencial de San Jorge, donde cumple con sus funciones a distancia.