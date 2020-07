Ante la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por la Pandemia del Covid-19, el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra implementó el “Plan Municipal Todos por la Vida” para ampliar y reforzar las acciones estratégicas de diagnóstico, aislamiento, sanitización, tratamiento hospitalario, monitoreo y análisis estadístico, con Brigadas Médicas Covid-19 para hacer rastrillaje sanitario y visitas casa por casa, labor que supera ya el medio millón de personas alcanzadas con más de 100.000 hogares visitados para la atención de emergencias, internación, etc., un gran trabajo coordinado con el Gobierno Departamental de Santa Cruz, el Gobierno Nacional, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional. Bien hecho -es su trabajo- seguramente el ciudadano al ver la contundencia de lo realizado, lo premiará con su voto en las próximas elecciones.

Sin embargo, frente a la consumada flexibilización de la cuarentena, y el hecho que el pico de la curva de contagio del Covid-19 se dará en agosto próximo, llamados estamos a sumar fuerzas y a apoyar toda iniciativa para enfrentar un escenario que -de descontrolarse- podría ser apocalíptico.

Es por esto que quiero referirme a un Voluntariado Ciudadano en Santa Cruz que, bajo el nombre de “Ángeles Contra el Covid”, viene luchando contra este flagelo estoicamente. En muy pocos meses su silenciosa labor permitió asistir, auxiliar y salvar a más de 5.000 personas, gente pobre y desvalida que, en circunstancias dramáticas, recibieron por mano de estos ángeles, un milagro.

Se trata de médicos, enfermeros, jóvenes profesionales, universitarios, gente de buena voluntad que hace turnos de 24 o más horas, atendiendo a contagiados con el Covid-19 en estado crítico, ayudándoles a estabilizarse en situaciones de asfixia, brindándoles comida, recursos, kits de medicinas e internación, sin costo.

Pero, pese a ser coadyuvantes a la salud pública, no hacen más porque no pueden hacer más, por falta de vehículos, insumos y recursos. Estos Ángeles merecen nuestra ayuda. ¿Cuánto vale una vida? No tiene precio, sin embargo, un pequeño aporte de Bs10 podría marcar la diferencia para que muchos niños dejen de ser huérfanos el día de mañana.

Para contactar a los Ángeles Contra el Covid: 70966054 y 73600894. Donaciones: 73600894 (Carlos Eduardo Ibáñez); Cuenta Única Banco Fassil – Caja de Ahorro No. 5430153 (Karla Patricia Hurtado, C.I. 8191221 SC). Visite su página: https://www.facebook.com/Angeles.covid/

¡Ayudemos a los Ángeles Contra el Covid!

(*) Pastor