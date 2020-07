Arias: Gobierno comprará 600.000 pruebas que detectan coronavirus en 20 minutos y con un 90% de confiabilidad

El ministro de Obras Públicas, Iván Arias, confirmó hoy que el gobierno boliviano comprará más de 600 mil pruebas patógenas para detectar el coronavirus Covid-19, y aseguró que las mismas tienen un 90% de confiabilidad.

La autoridad explicó que la ventaja de estas pruebas es que los resultados se conocen en 20 minutos. «No podemos seguir con el estres social» que genera la incertidumbre de no saber si se está contagiado o no, comentó Arias. Aclaró que estas pruebas no reemplazan a la PCR, que es la definitiva y que se seguirá haciendo, aunque el tiempo de espera por los resultados es más largo.

