Australia registra un máximo de contagios en medio de rebrote

Australia anunció este miércoles (22.07.2020) 501 nuevos casos de coronavirus, la cifra más alta desde el comienzo de la pandemia en el país. Las autoridades de Victoria informaron este miércoles de dos muertos y 484 nuevos infectados, un nuevo máximo de casos diarios desde el rebrote detectado en Melbourne a principios de mes.

El pico anterior de la epidemia se remontaba al 28 de marzo, cuando se registraron 459 casos. Después el país logró frenar la propagación del coronavirus y levantó las restricciones.Desde el 7 de julio hasta el 21, el estado Victoria, al sureste del país, ha confirmado unos 3.810 personas infectadas.

El jefe médico de Victoria, Brett Sutton, indicó hoy que es posible que los casos aumenten en las próximas jornadas a «de entre 500 a 600» contagiados diarios y a la espera de frenar la expansión del patógeno a través de las medidas sanitarias aplicadas.

Mascarillas obligatoriasEl estado de Victoria, el estado más importante de Australia, aplicó desde el 9 de julio una segunda cuarentena en la ciudad de Melbourne, con alrededor de 5 millones de habitantes, y la localidad de Mitchell que durará hasta el 20 de agosto.

Desde las 00:00 horas locales de este jueves además será obligatorio el uso de mascarillas en estas dos ciudades a raíz de este rebrote que se atribuye a fallos en los hoteles habilitados para que los viajeros procedentes del extranjero guarden una cuarentena obligatoria por dos semanas.

Pacientes no se aislaron

El jefe del ejecutivo de Victoria, Daniel Andrews, señaló hoy que más de la mitad de los nuevos infectados no se aisló al sentir los primeros síntomas del virus ni cuando fueron a hacerse la prueba. «53 por ciento de la gente continuó haciendo la compra, trabajando o haciendo otras cosas», comentó Andrews, al advertir que si se agrava la situación el reconfinamiento «durará más tiempo».

En el estado limítrofe de Nueva Gales del Sur, que cerró por primera vez en casi 100 años su frontera interna con Victoria, las autoridades permanecen en alerta máxima ante los focos detectados en Sídney, capital regional, así como en dos localidades costeras.

The next few weeks are absolutely critical if we are to control the spread. Avoid crowds, get tested if you have the mildest symptoms and stay home for the full 14 days if you have been asked to isolate. https://t.co/7NMortsk2g for more information on COVID-Safe businesses. pic.twitter.com/hjQVWHzpaw

— Gladys Berejiklian (@GladysB) July 22, 2020