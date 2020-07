Aviones militares modernos y de tiempos de guerra realizan un desfile aéreo para conmemorar el Día de la Independencia en Washington

El evento lo abrió el Air Force One, que voló sobre la Casa Blanca.

Aviones y helicópteros militares volaron este sábado sobre el centro de Washington, en el marco de la celebración del Día de la Independencia de EE.UU. En el desfile aéreo participaron tanto aviones históricos, como naves modernas.

El Air Force One, el avión presidencial, abrió la revista aérea volando sobre la Casa Blanca. Luego en el cielo apareció un Bombardier Dash 8, desde el cual varios paracaidistas se lanzaron, aterrizando en el césped de la Casa Blanca.

Here’s what we just saw on the National Mall —

Air Force One flyover and U.S. Army Golden Knights Parachute Team demonstration #SaluteToAmerica #4thofJuly @WUSA9 pic.twitter.com/eXE0PgE7Jp — Mike Valerio (@MikevWUSA) July 4, 2020

Air Force One soars over the White House as the President and First Lady look above. @OANN pic.twitter.com/QwIAqsWNxc — Jenn Pellegrino OAN 🇺🇸 (@JennPellegrino) July 4, 2020

Después pasaron aviones de la Segunda Guerra Mundial, como el Douglas DC-3, los cazas P-51 Mustang, los bombarderos B-17 Flying Fortress y B-29 Superfortress. Aparatos de la Guerra de Corea fueron representados por los aviones Invader Douglas A-26 y los cazas Chance Vought F4U Corsair, mientras que entre los de la Guerra de Vietnam destacaron los helicópteros Bell UH-1 Iroquois y Boeing CH-47 Chinook.

World War II planes now flying over the Washington Monument and the National Mall #July4th2020 #SaluteToAmerica @WUSA9 pic.twitter.com/jiDaAgaEyi — Mike Valerio (@MikevWUSA) July 4, 2020

Vintage WWII aircraft during Salute to America flyover here at the National Mall #july4th pic.twitter.com/ZieXpOspvp — Ken Duffy (@KenDuffyNews) July 4, 2020

Además, participaron los bombarderos estratégicos B-52 Stratofortress, que forman parte de la tríada nuclear estadounidense, que fueron seguidos por helicópteros Sikorsky UH-60 Black Hawk y Boeing AH-64 Apache, cazas F-22 Raptor y F-35 Lightning y los bombarderos estratégicos Rockwell B-1 Lancer.

Fuente: actualidad.rt.com