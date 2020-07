Bartolinas tenían ambulancia y Gobierno detecta 1.000 líneas telefónicas gratuitas

Pamela Pomacahua / La Paz

La Policía encontró una ambulancia del Ministerio de Salud en instalaciones de la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa de Cochabamba, que estaba siendo desmantelada. El Gobierno denunció además el descubrimiento de unas 1.000 líneas telefónicas pagadas por el Órgano Ejecutivo que eran utilizadas por dirigentes sindicales en la gestión del entonces presidente Evo Morales.

El ministro de Gobierno Arturo Murillo acusó a las Bartolinas de desmantelar una ambulancia con placa de control 3800-GXI que pertenecía al Ministerio de Salud . “Hemos podido secuestrar una ambulancia que estaba siendo desmantelada para hacerla desaparecer”, informó la autoridad de Estado.

Murillo ordenó investigar dónde y qué uso se dan a las ambulancias que fueron entregadas en los 14 años de gestión de Morales a las organizaciones sociales, afines al Movimiento Al Socialismo (MAS). Además, dijo que son varias las ambulancias que están perdidas y realizarán un rastrillaje. “El desmantelamiento de la ambulancia es un acto delincuencial”, agregó.

El Ministro de Gobierno pidió cárcel para las tres personas aprehendidas que fueron trasladadas a instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de ese deprtamento. Este medio intentó comunicarse con la máxima representante de esa organización, pero no contestó su celular.

El 9 de octubre de 2015, Morales entregó 15 ambulancias a diferentes organizaciones sociales. Hasta la fecha no se supo la utilidad que tuvieron esos vehículos y ayer la Policía encontró uno de los motorizados en manos de las Bartolinas.

Otros vehículos

Nicanor Baltazar, dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), afirmó que el entonces presidente Evo Morales regaló vehículos a todas las organizaciones sociales y que ahora son víctimas de persecución política del actual Gobierno.

“A nosotros nos ha entregado tres vehículos, primero dos vagonetas, luego una camioneta y eso se realizó en un acto público”, explicó el dirigente.

El exsecretario de Transparencia de Túpak Katari Pedro Lucana señaló que los vehículos entregados a los sectores sociales eran de Bienes Incautados. “Los comités cívicos también tienen vehículos, los magisterios y municipios”, justificó. Agregó que estos motorizados son para el traslado de dirigentes a sus reuniones o encuentros.

Líneas gratuitas

El Ministro de Gobierno denunció también que la empresa telefónica estatal Entel descubrió 1.000 líneas telefónicas que estaban a disposición de los dirigentes de las diferentes organizaciones sociales.

“Llamen a Entel. ¿Cuántos teléfonos había a nombre de los dirigentes sociales?, ¿quién pagaba? Los pagaba el Estado. Si no me equivoco eran 1.000 líneas telefónicas para que hagan política y lo pagaban los bolivianos. Por eso esta gente se moviliza. No se han hartado de robar y quieren seguir robando”, afirmó.