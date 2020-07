Belinda compartió el momento en que se sometió a la prueba de Covid-19 y mostró el resultado

Para protegerse a ella y a los demás, la cantante se realizó el test donde su aversión a la sangre fue evidente

En este punto de la pandemia por coronavirus, algunas personas, en un afán por generar consciencia entre la población y también para descartar incertidumbres, se someten a la prueba del COVID-19 y comparten el resultado con sus seguidores en las redes sociales. La acción que también es efectuada por iniciativa propia o como parte de un trámite para, por ejemplo, comenzar un nuevo proyecto laboral es vista como un ejemplo de responsabilidad.

Varias personalidades del mundo de la fama han compartido con el público el proceso que tuvieron que pasar mientras les realizaban el test médico, y ahora la cantante y actriz Belinda plasmó en video el momento en el que se sometió dicha prueba.

Por medio de sus instastories, la actual coach del programa de talentos La Voz México que se transmite por TV Azteca compartió con sus seguidores el momento en el que se hizo el examen rápido que detecta la presencia del coronavirus en un organismo.

La cantante de En el amor hay que perdonar mencionó que le daban miedo las agujas y durante el video se pudo notar cómo también siente repulsión a ver su propia sangre. En el clip se le ve a la ex novia del ilusionista Criss Angel sentada en un consultorio médico, enfundada en un pants Fendi, con tennis rosas y con un look deportivo mientras se dispone a ser pinchada en el dedo para extraer la sangre que después sería analizada.

“Me van a hacer la prueba del COVID, estoy nerviosa y me van a picar el dedito, yo que odio las inyecciones y las agujas”, expresó la joven de 30 años en el video donde se le ve a una persona enfundada con cubrebocas y bata médica acercarse a ella para extraer una muestra de su sangre, no sin notar la renuencia de Belinda a ver el procedimiento.

Aunque se mostró muy nerviosa, la cantante de En la oscuridad indicó que lo hizo como parte de su responsabilidad hacia los demás, pues desea cuidarse a ella y a quienes la rodean. “Pues por cuidarlos a todos”, respondió a quien grabó el momento cuando le cuestiona por qué lo hace.

“Sí me dolió, no quiero ver la sangre. Sí me picó con ganas, no deja de salir sangre”, añadió la cantante de Bella traición después del procedimiento.

Durante varios minutos la sangre no dejaba de manar, por ello la persona encargada de realizarle el test le aconsejó que se mantuviera sujetando la herida con un algodón para ejercer presión y detener la salida. Al ver su sangre, la también modelo bromeó acerca de hacer un pacto de amistad e incluso cantó un fragmento de una canción suya alusiva al tema.

En un momento, Beli, como la llaman cariñosamente sus admiradores, volteó a ver cómo la persona encargada rellenaba un tubo clínico con su sangre y sólo atinó a decir “En quince minutos, a ver qué sale”.

Finalmente, después de un rato, la famosa compartió una foto donde mostró el resultado de la prueba informando a sus seguidores que había salido negativa, dejando en claro que a pesar de haber padecido el procedimiento, la satisfacción final de un resultado negativo bien habría valido la pena.

Ante el resultado satisfactorio para la ex novia del futbolista Giovani Dos Santos, y mostrando su emoción y tranquilidad, la cantante pidió a sus seguidores que no bajen la guardia y continúen cuidándose y cuidando la salud de los demás ante la emergencia sanitaria que continúa latente en gran parte de los países del mundo.