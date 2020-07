Bolivia puede clasificarse a un Mundial de fútbol femenino, según la FBF

“La ambición de todos es clasificar a un Mundial, siempre he sostenido que podemos lograrlo”, expresó a DIEZ Lily Rocabado, directora de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) y responsable del fútbol femenino a escala nacional. También indicó que en los próximos días se puede conocer al reemplazante de Napoleón Cardozo, director técnico que llevaba adelante un proceso con las selecciones nacionales (absoluta, sub-20 y sub-17) y que fue destituido, que tendrá como primera misión preparar a la última categoría para el Sudamericano Sub-17 Uruguay que, por el momento, se realizará en noviembre.

El Sudamericano Sub-17 quedó pendiente –se postergó por la pandemia-, la FBF despidió a Napoleón Cardozo que venía haciendo un proceso con esta categoría, ¿por qué se tomó esta decisión?

Decidimos rescindir el contrato con el técnico porque no se iba a entrenar desde la llegada de la pandemia y vamos cuatro meses. Era un gasto significativo tener a todo su cuerpo técnico (parado). Se puede seguir trabajando más adelante con sus colaboradores y un nuevo técnico o técnica más.

¿Cuándo se conocerá al o a la reemplazante de Cardozo?

En el transcurso de los siguientes días vamos a ver ese tema, ya que hasta el momento no está confirmado que el Sudamericano Sub-17 se realice en noviembre, porque Conmebol ha indicado que mientras no se goce de mejores condiciones de salud en los diferentes países no se establecerá una fecha definitiva.

¿Ya hay posibles nombres?

Tenemos varios currículums que han enviado a la Federación Boliviana de Fútbol tantos técnicos varones, como mujeres, nacionales y extranjeros. Todavía no lo hemos podido analizar por todo esto que ha acontecido y el fallecimiento de ‘Don César’ (presidente de la FBF), posteriormente a este cambio, con la confirmación de Marcos Rodríguez como el presidente en ejercicio, lo haremos.

¿Se ha programado un trabajo virtual con la selección sub-17?

Es de mi conocimiento que los clubes, especialmente en Tarija, están haciendo este trabajo virtual y, sobre todo, los que tienen jugadoras sub-17 (que ya han sido convocadas) están haciendo preparación física, el aspecto técnico lo tienen que hacer por su cuenta, ya que no se puede asistir a los campos deportivos.

Con relación a los clubes profesionales de Bolivia (los 14), ¿ya cuentan con su equipo femenino?

Según nuestro Estatuto, los clubes de la División Profesional están obligados a tener un equipo femenino. Tengo entendido que en Santa Cruz y en los otros departamentos, los clubes están listos para participar (en sus respectivas ligas) y los que no han podido armar sus equipos, han hecho convenio con otros que están afiliados a las ligas femeninas de cada departamento.

En 2019 se realizó el campeonato Integración, como un piloto de lo que será una liga nacional, ¿cuándo la pondrán en marcha?

En primera instancia se debe tener las ligas departamentales y afiliar a las provinciales, posteriormente es participar en la liga nacional. Se están elaborando los estatutos en los diferentes niveles.

¿Desde cuándo las futbolistas tendrán un contrato?

En la anterior Copa Libertadores, Conmebol instruyó que desde la siguiente versión (2020) los clubes participantes tendrían que contar con la licencia y dentro de esa documentación debe estar estipulado que las futbolistas cuenten con un contrato, pero se aplazará la exigencia hasta 2021.

¿Qué pasará con la Copa Simón Bolívar 2020?



Realizaremos un campeonato corto (de una semana), entre los mejores de las nueve asociaciones, porque obligatoriamente tenemos que participar, en caso de que no nos presentemos, tendríamos una sanción.

¿Cómo sería este torneo?

Creemos que puede ser un torneo de ocho días, en una sola sede, a fines de noviembre, con el objetivo de que el club que se clasifique pueda trabajar en diciembre con miras a su participación internacional.

¿Qué se está haciendo para mejorar?

Estamos preparando cursos internacionales para directos técnicos, preparadores físicos, entrenadores de arqueras, todos los profesionales que se dediquen a esta categoría para que puedan ampliar sus conocimientos y seguir potenciando a las futbolistas para que podamos tener mejores participaciones en los torneos internacionales. No nos falta mucho. La ambición de todos es clasificar a un mundial, siempre he sostenido que podemos lograrlo.

¿Y cómo se difundirá el talento?

En los estatutos vamos a tener artículos que se refieran a la difusión, a través de transmisiones que lleguen a toda Bolivia y al mundo.