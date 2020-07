Bolivia recibe insumos y equipos médicos de cuatro países para combatir el Covid-19

Para atender la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de coronavirus, Bolivia recibió insumos y equipos médicos que llegaron desde Qatar e India; además de residentes bolivianos en España gestionaron ayuda para el país, mientras que el Reino Unido prepara otro aporte para enfrentar el Covid-19.

«Ha llegado cooperación de Qatar e India gestionada por nuestro encargado de negocios en Lima (Perú). Se está embarcando una cantidad de insumos grandes desde Madrid, captada por residentes bolivianos en España, para determinados hospitales del Beni y de Sucre«, informó la canciller, Karen Longaric, en contacto con radio Panamericana.

En el caso del Reino Unido, explicó que se enviarán cuatro contenedores de insumos y equipos médicos. Se prevé derivar esa carga hasta Madrid y de ahí se recogerá en aeronaves de la estatal Boliviana de Aviación (BoA), porque esta línea tiene una conexión aérea directa.

«Ahora tenemos también asegurada una voluminosa cantidad de insumos y de medicamentos que ha sido ofrecido por el Reino Unido y estamos viendo cómo traer porque son cuatro conteiner», indicó la Ministra de Relaciones Exteriores.

Desde el inicio de la emergencia sanitaria por el Covid-19, a mediados de marzo, Bolivia recibió, hasta junio, donaciones de organismos internacionales como el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) que entregó $us 400.000. En abril, Francia otorgó $us 39.000 y el mismo mes el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), por un valor de $us 498.656, otorgó material y equipos médicos en favor del Ministerio de Salud.

Por su parte, el Banco de Cooperación Financiera Alemán KfW donó $us 287.356 para la Policía Boliviana. El Fonplata-Banco de Desarrollo otorgó $us 200.000 y Estados Unidos también se sumó a las donaciones entregando $us 750.000 de manera directa.