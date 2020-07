«Cambios al estatuto se encuentran vigentes»

Campeones

miércoles, 22 de julio de 2020 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

El gerente de licencias de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Omar Dorado, explicó ayer que las enmiendas que se realizaron a cinco artículos del estatuto entraron en vigencia luego del congreso que se realizó en noviembre de 2019 en Tarija.

Para Dorado, la modificación que se hizo al artículo 25 le da la facultad a Marco Rodríguez de asumir de forma interina la presidencia de la entidad federativa, en reemplazo de César Salinas, quien falleció el pasado domingo.

El presidente de la Asociación de Fútbol de La Paz , Walter Torrico, observó que las enmiendas que se realizaron posterior a la elecciones de 2018 no tienen carácter retroactivo y aplican recién para las siguientes elecciones. Dorado salió al paso ayer y dijo que el titular de la AFLP está “confundido”. “Cualquier enmienda que se hizo no cambia el fondo del estatuto y el actual está vigente”.

A Dorado se le insistió si las enmiendas tienen carácter retroactivo y afirmó que “cualquier enmienda que se hizo no cambia el fondo del estatuto y el actual está vigente. Cualquier estatuto entra en vigor una vez que se apruebe por su congreso, no es necesario poner la fecha. El hecho que haya enmiendas no significa que sea retroactivo o no, se lo aplica inmediatamente”.

La controversia surge debido a que en el artículo 25, del estatuto 2017, se menciona en el numeral 2, inciso b, que el vicepresidente primero será elegido por la División Profesional, mientras que el inciso c estipula que el vicepresidente segundo será elegido por la División de Aficionados.