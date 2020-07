Campesinos chicotean a un hombre por decir que el MAS no generó empleo

El hecho se registró esta mañana en la ciudad de El Alto. El ciudadano criticó a los dirigentes, fue correteado y golpeado, ante la pasividad de los transeúntes.

Jesus Reynaldo Alanoca Paco

El Deber

Integrantes de la Federación de Campesinos de La Paz chicotearon esta mañana a una persona por decir que el MAS no generó empleos en los 14 años de su Gobierno. El hecho se registró en cercanías a la Alcaldía quemada de la ciudad de El Alto.

Imágenes muestran cómo el ciudadano es correteado y después golpeado por uno de los integrantes de esa organización social, que estaban a punto de dar una conferencia de prensa para exigir que la administración de Jeanine Áñez autorice el uso del dióxido de cloro para tratar el coronavirus.

“Ven, ven, ven”, se escucha primero decir al grupo de campesinos, que después empiezan a perseguir a la persona, para luego propinarle tres golpes con el chicote de cuero, amenazándolo y obligándolo a “callarse”.

Después, el agredido, en entrevista con radio Líder, dijo que su crítica se debió a que durante el Gobierno del MAS creció la informalidad y no se crearon empresas. “La gente está en las calles, no hay trabajo seguro, les dije que si creaban empleo, la gente no estaría sufriendo, son verdades que no podemos tapar”, manifestó.

Video del hecho: