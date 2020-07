Candidato del MAS, Luis Arce, comentó públicamente encuestas de su partido; piden la cancelación de su candidatura

El candidato a la presidencia por el MAS, Luis Arce, comentó en un canal de TV los resultados de encuestas de su partido, lo que está estrictamente prohibido por ley, y ahora sus adversarios exigen que su candidatura sea anulada.

Arce fue entrevistado el martes por Enrique Salazar, del canal Abya Yala, y allí dio algunos datos sobre una “encuesta interna” del MAS, según la cual, dijo, él ganaría en primera vuelta y que tiene 18 puntos de diferencia con el segundo, Carlos Mesa. También dijo que la presidenta Jeanine Añez está tercera (ver video).

“En nuestra encuesta, sí Carlos Mesa anda segundo todavía”, dijo Arce en la entrevista. El periodista luego pregunta: “¿Y tercero quién sería, si es que podemos conocer?”.

“Como está publicada en varios lugares, la señora Añez está en tercer lugar. En realidad, el margen es bastante amplio con ambos, tenemos muy buena diferencia (…). De acuerdo a la última encuesta estamos hablando de que si al segundo le estamos sacando 18 puntos, estamos hablando de unos 22, 23 puntos más o menos” con respecto a Añez.

Luego señala: “Y hay encuestas que hemos visto que se están publicando muy en línea con lo que nosotros hemos obtenido de las encuestas internas, así que estamos tranquilos de que no solamente en nuestras encuestas sino en las encuestas de otras agrupaciones políticas están dando la misma línea”.

En las elecciones regionales de 2015, el MAS denunció al partido Demócratas por un tema similar, haber dado información sobre una encuesta interna, y sus 228 candidatos del departamento del Beni fueron anulados.

El candidato a la vicepresidencia de Juntos, Samuel Doria Medina, el candidato a la presidencia de Creemos, Luis Fernando Camacho, y el diputado de Demócratas, Tomás Monasterios, dijeron a Brújula Digital que el TSE debe anular la personería jurídica del MAS.

“El artículo 136 es muy claro, establece una prohibición expresa a los partidos para que difunda encuestas internas. En el caso de los candidatos se prevé la anulación de la personería jurídica del partido. En este caso, cambiaría la realidad electoral del con miras a los próximos comicios”, dijo Doria Medina.

El jefe político expresó además que “se debe aplicar la ley y que existe un antecedente muy claro cuando en 2015 fue anulada la personería jurídica de Demócratas en el Beni, lo que favoreció enormemente al MAS”.

Por su parte, el diputado Monasterio expresó que “ya existe un precedente, cuando el organismo electoral anuló 228 candidatos de Demócratas en el Beni, así que lo que queda aquí es que de oficio el TSE simplemente anule la personería jurídica del MAS”.

Monasterio agregó que “el equipo técnico y jurídico de Demócratas analizará la situación para demandar ante el TSE esta anulación (…). La ley es para todos, y por lo tanto debe cumplirse”.

Para Camacho, candidato del frente Creemos, “las normas del TSE efectivamente prohíben que un partido o sus candidatos hagan públicas cifras de encuestas. Por un hecho similar al que hizo anoche el candidato Arce en un programa de TV, el año 2015 el órgano electoral le quitó la personería jurídica a la agrupación política de Ernesto Suárez y sacó de la elección a todos sus candidatos”.

Y agregó: “Hoy, en esta situación, el TSE debería actuar siguiendo ese antecedente. Aquí no debe haber privilegios, no podemos acostumbrarnos a que el MAS y su candidato hagan lo que quieren y sigan en el mismo camino de no respetar las reglas”.

Ley de Régimen Electoral

El artículo 136 de la ley de Régimen Electoral señala que “Se prohíbe la difusión de estudios de opinión en materia electoral cuando: c) Hayan sido encargados, financiados o realizados por organizaciones políticas, candidaturas, misiones nacionales o internacionales de acompañamiento electoral y organismos internacionales”.

El inciso III de ese artículo señala que “Las organizaciones políticas que difundan resultados de estudios de opinión en materia electoral, por cualquier medio, serán sancionadas por el Órgano Electoral Plurinacional con la cancelación inmediata de su personalidad jurídica”.

Doria Medina expresó que la alianza Juntos analizará la situación y no descartó presentar una demanda contra el MAS ante el TSE.