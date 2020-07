Carlos Mesa: «Estamos en desventaja para las campañas»

Autoridad. El expresidente anuncia que apuntará su campaña mediante las redes sociales ante la dificultad de la cuarentena. Considera que si se posterga la fecha de las elecciones, el MAS gobernará en el Legislativo hasta el 2021.





A menos de dos meses de llevarse adelante las Elecciones Nacionales, el candidato presidencial por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, en contacto con El Día, habló sobre su preocupación por la desigualdad que a decir de él existe en la carrera electoral.

El exmandatario, señala los problemas que cometió el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez, frente a la pandemia del coronavirus y la dificultad que atraviesa el país en torno al ámbito político, económico y social.

P. Suman voces pidiendo el aplazamiento de las elecciones. ¿Cuál es su posición? ¿Hay posibilidad de modificar la fecha por un par de meses más?

C. M.: La presidenta ha cambiado radicalmente su posición. Si recordamos la semana pasada y ayer la presidenta Jeanine Áñez ante la reunión presidencial del MERCOSUR y de la CAN ha ratificado que en Bolivia habrá elecciones transparentes

A nivel internacional públicamente ha dado a conocer su posición referente a las elecciones.

P. ¿No hay riesgo de que haya ausentismo en la votación como pasó en República Dominicana, ante el temor de la gente?

C. M.: No se si es equivalente julio que septiembre. República Dominicana empezó la pandemia igual que nosotros, que estamos ahora en un momento álgido de la pandemia, al igual que allá.

No podría adivinar sobre la abstención, porque son fechas distintas.

P. Surgen propuestas para fusionar los comicios nacionales y subnacionales. ¿Es posible?

C. M.: Es una decisión que tienen que analizar las autoridades pertinentes.

Lo que tenemos ahora es un Gobierno que tiene problemas. Por un lado en el Ejecutivo tiene a los Demócratas y en el Legislativo tiene al MAS.

El MAS está gobernando gratuitamente desde enero y aprobando leyes como quieren. El MAS está con un Gobierno gratis desde hace seis meses y si las elecciones se hacen en septiembre van a tener al menos 5 meses más hasta la posesión de mando, pero si las elecciones se postergan 3 o 4 meses más, vamos a tener un Gobierno masista hasta el año 2021.

Esa es una decisión que tiene que tomar el Gobierno de la señora Jeanine Áñez con el poder Legislativo y Electoral. No se cuál será la conveniencia de establecer un Gobierno dual, donde tenemos al MAS y Demócratas controlando el país.

P. ¿Podría concretarse un acuerdo o acercamiento con JUNTOS para enfrentar al MAS en las elecciones?

C. M.: Fueron palabras que no se han concretado en ningún planteamiento ni acuerdo específico. Lo que el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, dijo que la presidenta le haría llegar a Carlos Mesa en los próximos días una propuesta. Eso no ha ocurrido.

Pero además recordemos que a las pocas horas, el candidato vicepresidencial de JUNTOS, Samuel Doria Medina, salió a desmentir, dijo que no había intención de acercamiento de JUNTOS con Comunidad Ciudadana.

De modo que no puedo hacer ninguna interpretación de algo que no ha sucedido.

P. Hay candidatos que anuncian que habrá campaña política desigual. ¿Cuál es su posición?

C. M.: Lo hemos denunciado, nosotros creemos que hay una desproporción muy grande entre la acción de los candidatos que no estamos con recursos del Estado y la candidata en este caso la señora presidenta que está utilizando recursos del Estado y propaganda en los medios estatales, para a título de lucha contra el coronavirus y a título de difusión de su proyecto económico, que a propósito no es otra cosa que su programa de Gobierno.

Hay propaganda desproporcionada con costos gigantescos que nosotros no podemos asumir.

Además están copiando lo que ya hizo el expresidente Evo Morales cuando luchábamos contra el incendio de la Chiquitania antes de las elecciones.

P. ¿Cómo llevará Comunidad Ciudadana su campaña a las áreas rurales?

C. M.: Es muy complicado.

Va ser complicado en la medida que tengamos el tema del coronavirus como una cuestión de seguridad.

Por una razón de respeto a las normas, no podemos hacer el puerta a puerta, no podemos hacer el contacto directo, no podemos llevar adelante viajes que nos pongan en riesgo y que ponga en riesgo a las personas en general.

En consecuencia efectivamente vamos a tener dificultad. Pero no sólo en el área rural, sino también en las áreas urbanas. Es por eso que vamos a tener que apelar a la vía de las redes sociales y con los pocos recursos que tenemos. No olvidemos que los recursos que nos iban a entregar, han sido destinados para las medidas de la salud.

Estamos en situación compleja, en una desventaja pero es lo que tenemos que hacer. Trabajar con redes sociales.

P. ¿Cómo se debió enfrentar la crisis sanitaria por el coronavirus en el país?

C. M.: El problema de fondo fue desaprovechar los más de cien días de cuarentena que el país acato.

Se pudo establecer un presupuesto y una inversión directa en tres cosas básicas: primero, los laboratorios y el número de pruebas y tests inmediatas. En este punto el gran problema de las pruebas rápidas es que te las haces hoy y nos dan resultado después de más de diez días y eso no puede ser.

Segundo son las medidas de bioseguridad, sobre todo para el personal de salud. Ese es un gran problema, porque en muchos centros de salud han colapsado y el personal de salud no dio abasto porque también se contagiaron del virus. Tercero es la inversión en la implementación de unidades de terapia intensiva.

Pero lamentablemente tuvimos la experiencia irregular en la corrupción de los respiradores que se entregaron hace algunos meses.

Sobre éste punto de inversión, no sabemos cuánto dinero se está destinando a ese trabajo, lo único que conocemos son promesas.

P. ¿Qué acciones inmediatas se deben asumir para levantar la economía en el país?

C. M.: Estamos en una dificultad.

Por que la pregunta aquí es ¿Por qué se levanta la cuarentena cuando estamos en pleno contagio? Lo cierto es que si no se levanta la cuarentena, la economía sigue detenida. La gente ha salido a las calles porque necesita obtener recursos para poder vivir.

El Gobierno tiene que hacer inversión específica, que tiene que ver con la continuación de los bonos, pago a la proveedores que tiene el Estado, a quienes debe en el ámbito de la Constitución y finalmente tiene que establecer un mecanismo de crédito y garantías estatales combinadas con nivel de intereses bajo, para permitir a sectores productivos el poder generar fuentes de trabajo o poder mantener la fuentes de trabajo que sostienen.

Esas son las inyecciones que el Estado tiene que tener a consideración de la población.

P. ¿Qué opina sobre los últimos y repentinos cambios en el gabinete ministerial?

C. M.: No han parado los cambios.

Lamentablemente el Gobierno de la presidenta Jeanine Áñez ha tenido como 7 u 8 cambios de ministros.

Eso no es frecuente, creo que tiene que ver con un problema de institucionalización, con falta de coordinación y probablemente con tensiones políticas internas.

El resultado no es bueno, sobre todo en el ámbito de la salud, donde hemos tenido tres ministros en esta pandemia. Y también directores del SEDES.

Esto muestra la falta de coordinación.

P. Hay temor de que haya una convulsión en el país. ¿Podría darse ésto?

C. M.: Vamos a vivir momentos complicados, sin dudas habrá presiones sociales.

En ese contexto lo que tenemos que encontrar es un mínimo de responsabilidad.

Yo creo que los sectores sociales manipulados por el MAS están en una línea de generar caos y generar dificultades en el país, en un momento difícil económico, político, social que atravesamos.

Nosotros creemos que el gran error de fondo fue que la presidenta decidiera ser candidata.

Si la presidenta no fuera candidata, hubiera hecho una convocatoria a la unidad nacional y se lo hubiera respaldado, como lo propuse el 4 de mayo mediante una carta que envié a la presidenta para que convoque a todos los actores políticos y sociales pero no me respondió nunca, porque lamentablemente estaba dominada por el interés político partidario en el sentido de ser candidata.

En un momento de transición, en un Gobierno como éste, lo más lógico hubiera sido que no sea candidata.

